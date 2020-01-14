CHP TBMM Grup Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye dış politikasına ilişkin, "Şimdi söylediğimiz noktaya geldiler. Beşşar Esad ile görüşüyorlar. Kim doğruyu söylüyormuş? CHP ve onun kadroları." dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplanan vergilerin ülke genelinde huzuru, refahı artırmak için kullanılması gerekirken bunun yapılmadığını söyledi. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki bazı illerde sanayileşmede büyük bir gerileme yaşandığını savunan Kılıçdaroğlu, bunun Van'da yüzde 45, Bitlis'te yüzde 42, Muş'ta yüzde 31 oranında olduğunu bildirdi. Söz konusu illerde AK Parti'nin CHP'den çok daha yüksek oy aldığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "İstihdam yaratmıyor, fabrika kurmuyor, onu açlığa mahkum ediyor, bir parmak bal çalıyor ağzına, 'sen sürekli aç kal, sana bir ekmek vereceğim ama seçimde oyunu bana vereceksin.' diyor. Vatandaşın düşünmesi lazım 'Niye ben bir ekmek alıyorum?' Elin oğlu, saraydakiler balla besleniyor. 'Bana iş ver, çalışacağım, üreteceğim, alın teri dökeceğim, ben de kazanacağım, çoluk çocuğum var.' demesi, birlikte söylememiz lazım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Van Organize Sanayiciler İşadamları Derneği Başkanı Şemsettin Bozkurt'un "25 yıllık bir sanayici olarak bu kadar derin hissedilen bir kriz yaşamadığı" şeklindeki açıklamasını aktararak, hükümetin topladığı vergileri yeni yatırımlar yerine faize harcadığını ileri sürdü. Bozkurt'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Şemsettin Bozkurt kardeşime söyleyeyim, oyu götürüyorsunuz iktidara veriyorsunuz, iktidardan yana tavır alıyorsunuz. Sadece sen değil diğerleri de tavır alıyorlar. Senden vergiyi alıyorlar, senin fabrikanı kapatıyorlar. Aldıkları vergiyi götürüyorlar Londra'daki bir avuç tefeciye dünyanın faizi olarak veriyorlar. Son 17 yılda sadece yurt dışındaki bir avuç tefeciye ödenen faiz 163 milyar 691 milyon dolar. Bununla Türkiye'yi yeniden inşa eder, her yanına fabrika kurardınız, istihdam sorununu çözerdiniz." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "iktidarın Londra'daki bir avuç tefeciye faize bir dakikada 35 bin 120 dolar, bir günde 50 milyon 573 bin 302 dolar, bir yılda 16 milyar 891 milyon 483 bin dolar faiz ödediğini" de söyledi.

- "İthal çöplerle bunların iflasına yol açıyorsunuz" Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin saman ithalatının ardından yurt dışından çöp ithal eder hale geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Neden yurt dışından çöp getiriyoruz? Neden yurt dışından plastik maddeler geliyor da biz bunları işlemeye çalışıyoruz? Katma değeri yüksek ürün neden üretmiyoruz? Neden Avrupalının çöpüne muhtaç hale geldik? Bizim de çöpümüz var. Orada binlerce insan çalışıyor. Kağıt, plastik topluyorlar. Bunlar işleniyor. Yurt dışından getirdiğiniz çöplerle siz bunların iflasına yol açıyorsunuz." Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye politikasının ülkeye ne avantajlar sağladığını sorarak, "Milyonlarca insanın açlıktan nefesi kokuyor, 40 milyar doları Suriyeliler için harcadık. Kahramanlık edebiyatı yapıyoruz, kendi toprağımızı Işid'e teslim ettik kaçtık. Süleyman Şah türbesini kaçırdık." ifadelerini kullandı. İdlib'den Türkiye'ye yönelik 1 milyon kişilik yeni bir göç dalgası olacağına yönelik söylemleri anımsatan Kılıçdaroğlu, "Hepsini saraya al. 3 milyon 600 bin kişi yetmedi, 40 milyar dolar da yetmedi, 1 milyon kişi daha gelecek." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki "mavi vatanını" korumak zorunda olduğuna işaret ederek, bunun yolunun mavi vatanda söz sahibi olan bütün ülkelerin yöneticileriyle olumlu diyalog kurularak sağlanabileceğini dile getirdi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını yitirmek üzere olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Mısır'ı düşman ilan etmesinin ardından bu ülkenin Yunanistan ile anlaşma yaparak arama faaliyetleri yürüttüğünü, kaybedenin Türkiye olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Libya'da, Suriye'deki gibi bir politika yerine sorunu çözen bir politika izlemesi gerektiği yönündeki fikirlerini hükümete ilettiklerini anlattı. CHP'nin daha önce Suriye konusunda Esad ile görüşülmesi yönündeki önerilerinin bugün iktidar tarafından hayata geçirildiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Şimdi söylediğimiz noktaya geldiler. Beşşar Esad ile görüşüyorlar. Kim doğruyu söylüyormuş? CHP ve onun kadroları. Diplomaside son 7-8 yıl içinde en doğru tavrı ve söylemi geliştiren tek parti CHP'dir. Bunu yurtta barış, dünyada barıştan aldık." diye konuştu.