CHP, Tekirdağ’da 3 belediyeyi AK Parti’ye kaptırdı

Geçtiğimiz seçimlerde Tekirdağ’da 12-0 yapan CHP, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Tekirdağ’da 3 belediyeyi AK Parti’ye kaptırdı.

Geçtiğimiz dönem yerel seçimlerde Tekirdağ’da 12-0 vurgusu yapan CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre 3 belediyeyi AK Parti’ye kaptırdı. Resmi olmayan sonuçlara göre, daha önce CHP’de olan 3 ilçe el değiştirdi. Bu sonuçlara göre Süleymanpaşa’da AK Parti’nin oyları 48.53, CHP 47,70. Hayrabolu ilçesi AK Parti 49.21, CHP 48.63, Kapaklı ilçesinde AK Parti 53.97, CHP 41.17 olarak açıklandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy, Çorlu, Saray, Ergene, Muratlı, Malkara, Şarköy ve Marmaraereğilisi ilçelerinde CHP’li belediye adayları seçimi önde götürdü.

Büyükşehir CHP’de kaldı

Resmi olmayan sonuçlara göre Tekirdağ Büyükşehir Belediye sonuçlarında ise mevcut Belediye Başkanı Millet İttifakı adayı Kadir Albayrak yüzde 51.15 alarak yeniden başkan seçilirken, Cumhur İttifakı adayı Mestan Özcan ise yüzde 43.90 oranında kaldı.

AK Parti’nin Tekirdağ’da kazandığı ilçelerde çeşitli kutlamalar yapıldı.

Süleymanpaşa’da yapılan kutlamalarda resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Cumhur İttifakı adayı Cüneyt Yüksel yaptığı konuşmada, “Allah izin verirse sizin yüzünüzü asla kara çıkarmayacağım. Bize oy verende, vermeyende bütün hemşehrilerimizin belediye başkanı ve kardeşi olmak için geliyorum. Bütün AK Parti’li kardeşlerimden, bütün MHP’li kardeşlerimden, bütün CHP’li kardeşlerimden bütün İYİ Parti’li kardeşlerimden Allah bin kere razı olsun” dedi.



