CHP toplam kaç milletvekili çıkardı? Cumhuriyet Halk Partisi hangi ilde kaç oy aldı? 14 Mayıs 2023 seçimleri CHP milletvekili sayısı

CHP milletvekili sayısı, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen seçimler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seçim sonuçlarının YSK tarafından açıklamasının ardından partilerin illerden çıkaracağı milletvekilleri de netleşmiş olacak. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "CHP kaç milletvekili çıkardı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, CHP hangi ilde kaç oy aldı, kaç milletvekili çıkardı? İşte merak edilenler...

CHP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

CHP milletvekili sayısı seçim sonuçlarının YSK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak.

YSK’dan yapılacak açıklama sonrasında bilgiler eş zamanlı olarak güncellenecektir.

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ŞEHİRLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI

Yüksek seçim kurulu tarafından yayımlanan bilgilere göre illerin TBMM’ye göndereceği vekil sayıları şu şekilde:

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."

