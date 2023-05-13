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2023 seçim sonuçları Mynet'te! İl il ve ilçe ilçe seçimdeki son durum anbean yayınlanacak

13.05.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimleri için geri sayım başladı. Türkiye'de yaklaşık 64 milyon seçmen, yarın sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için oy kullanacak. Tüm yurtta sandıkların kapanmasıyla birlikte 2023 seçim sonuçlarını, hazırlanan özel grafiklerle birlikte il il ve ilçe ilçe Mynet seçim özel sayfasından takip edebilirsiniz.

2023 seçim sonuçları Mynet'te! İl il ve ilçe ilçe seçimdeki son durum anbean yayınlanacak

Türkiye'nin seçimi için saatler kalırken, tüm yurtta adeta geri sayım başladı. Yarın sabah saat 08.00 itibariyle yaklaşık 64 milyon seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

2023 SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçim sonuçları, oyların sayılmaya başlanması ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından Mynet.com.da yer alan Mynet seçim özel sayfasından il il, ilçe ilçe anbean takip edilebilecek.

ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU VE OĞAN YARIŞACAK

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yarışacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise seçimlere iki gün kalaadaylıktan çekilse de oy pusulasında yer almaya devam edecek. İnce'ye verilen oylar da sayılacak.

64 MİLYON SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

YSK Başkanı Ahmet Yener, toplam seçmen sayısını da açıklarken, "Yurtdışında 3 milyon 416 bin 498 olup, bu seçmenlerimizden 1 milyon 595 bin 158'i kadın, 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta. 277 bin 646 seçmen ilk kez oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 2 bin 435 kişi ilk kez oy kullanacak. Toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 941 sayısına ulaşmaktadır" bilgisini vermişti.

YAKLAŞIK 5 MİLYON SEÇMEN İLK KEZ OY KULLANACAK

Öte yandan Yener'in paylaştığı istatistiklere göre, 4 milyon 904 bin 672 seçmen de ilk kez bu seçimde oy kullanacak.

SEÇİM YASAKLARI NELER?

Resmi Gazete'de seçim gününe ilişkin bazı uygulama ve yasakların yer aldığı YSK kararları da yayımlandı.

Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

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Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

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