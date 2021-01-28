CHP ve DEVA Partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem için ortak çalışma yürütecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İki parti, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda "mutabakat zemini" oluşturma kararı aldı. Babacan'ın önerisinin Kılıçdaroğlu tarafından olumlu karşılanması üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, ortak çalışmayı yürütmekle görevlendirildi. Ali Babacan, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili diyalog ve istişare sürecinin başlatılmasının önemine vurgu yaptı. Kılıçdaroğlu ise toplumun yüzde 58'inin mevcut sistemden (başkanlık sistemi) memnun olmadığına ilişkin kamuoyu eğilimlerini aktardı. Parlamenter sistem için ortak çalışma kararı DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Eylül ayında, parti kurması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 2018'den bu yana uygulanan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, "tek adam" sistemine dönüştüğü gerekçesiyle eleştiren iki lider, parlamenter sistem önerileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Yürüttükleri çalışmaya ilişkin bilgi veren Babacan, siyasi partiler arasında mutabakat zemini oluşturmak istediklerini ifade etti. Parlamenter sistem önerisini diğer partilere de götürecekler Kendi içinde bir süredir parlamenter sistem önerisi üzerinde çalışan DEVA Partisi, diğer muhalefet partilerine de ikili ortak çalışma önerisi götürmeyi planlıyor ve bu konuda öneri götürdüğü ilk parti CHP oldu. Parti kaynakları, önümüzdeki günlerde, parlamenter sistemi savunan diğer partilerle de görüşerek önerilerini götüreceklerini ifade ediyorlar. Ortak çalışma kararının bir anlamda “diyalog ve müzakere zeminin açık tutulması” amacı taşıdığına da işaret ediliyor. Görüşmeye katılan bir kaynak, ortak çalışma heyetinin işlevine ilişkin BBC Türkçe'ye şu değerlendirmeyi yaptı: "Şu anda ortak çalışma konusu güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ama parlamenter sistem dediğinizde, anayasanın yasama yürütme erklerini düzenleyen bölümlerini de çalışmak zorundasın. Bunun yanı sıra Siyasi Partiler Yasası, Seçim Yasası gibi konular da ilerleyen süreçte tartışılacak konular. Ama en önemlisi burada diyalog arayışının kendisi kıymetlidir.

"Siyasette, bu kadar gerilmiş, birbirini düşman, hain ilan eden bir anlayışın egemen olduğu bir ortamda; görüşebilen, konuşabilen sorunların çözümü için ortak zemin arayışında bulunan kesimlerin bu girişimleri saygıdeğer ve kıymetlidir.” Ortak çalışma kararını açıkladı Bugünkü görüşme sonrasında iki genel başkan kameraların karşısına geçti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekonomiden, hukuktan, söylenen hukuk reformundan, dış politikadan, güçlendirilmiş parlamenter sistemden söz ettik, istişarede bulunduk" dedi. Ali Babacan da partisinin ve pek çok siyasi partininin parlamenter sistem ile ilgili bir süredin çalışma yürüttüğüne dikkat çekti, bu partilerden birisi olan CHP ile mutabakat zemini oluşturma kararı aldıklarını açıkladı: "Bizim kendi hazırlığımız önemli bir aşamaya geldi. Fakat bu hazırlığı kamuoyuyla paylaşmadan önce bir mutabakat zemini oluşturmayı önemli görüyoruz. Böyle bir sürecin başlatılmasıyla ilgili yine görüş alışverişinde bulunduk. CHP'nin de önemli hazırlıkları var. "Bundan sonraki süreçte ikili bazda heyetlerimizin, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir diyalog ve istişare süreci başlatmasının iyi olacağı kararına vardık. Ülkemizde ciddi bir sistem sorunu var, sistem sorunu kadar yönetim zihniyeti sorunu var. Sistem değiştirmeyle ilgili hazırlıklar son derece önemli. Bunun ilkelerinin, temel esaslarının, vizyonunun belirlenmesi önemli."