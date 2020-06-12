CHP ve İYİ Parti'den Kovid-19'a karşı 'Süper Lig yayınını TRT yapsın' önerisi

TBMM Genel Kurulu'nda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in başlayacak olmasına yönelik değerlendirmeler de dile getirildi.

Özel, Süper Lig'in bugün seyircisiz başlayacağını ve maçların şifreli kanaldan yayınlanacağını anımsattı.

"MAÇLAR TRT'DEN VERİLİRSE HERKES EVİNDEN İZLER"

Pandemi sürecinde şifreli kanal aboneliği olmayanların, yayın bulunan evlere ve kahvehanelere giderek maçları izleyeceklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin futbol sevgisi bu şifreli maçlar başladığında Kovid-19 için büyük tehlikedir. Yayıncı kuruluş için maçların başlatıldığı söyleniyor ama yıllardır bu işten çok iyi paralar kazanılıyor. Buradan samimi çağrımızdır: Onlar biraz fedakarlık mı yapar ya da bu para o kuruma ödenir, TRT'den maçlar verilirse herkes evinde izler. Zaten bu kadar eziyet çekmiş insanlarımıza hem bir jest olur hem de Kovid-19'a karşı ciddi bir tedbir olur. Yoksa yarından itibaren her kahvehane ve maç olan her ev yeni bulaş riskidir."