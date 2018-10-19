CHP'de aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

CHP'de yerel seçimlerde aday adaylığı için başvuru süresi bir hafta uzatıldı.

Alınan bilgiye göre CHP, 1 Ekim'de başlayan ve bugün mesai bitiminde sona erecek olan başvuralarda süre uzatımına gitti.

Buna göre, yerel seçimlerde aday adayı olmak isteyenler 26 Ekim Cuma günü saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunabilecek. Partide kamu çalışanları için başvurular daha sonra alınacak.

