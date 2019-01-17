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CHP'de İzmir düğümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

Yapılan 6 Parti Meclisi toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirleyemeyen CHP, düğümün çözülmesi için yeniden parti örgütü ve bölge milletvekillerinin görüşünü alacak - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrası, İzmir adayının açıklanması son Parti Meclisi toplantılarına kaldı - Kılıçdaroğlu'nun Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığına sıcak baktığı ancak yaşanan süreç nedeniyle yeniden bir değerlendirme yapılmasını istediği öğrenildi - İYİ Parti'nin de sıcak bakmadığı Tunç Soyer'in adaylığına itirazların odağında, 12 Eylül döneminde hava hakim albay olan babası Nurettin Soyer'in Mamak Cezaevi'ndeki işkencelerden sorumlu tutulmasının yer aldığı belirtildi

MEHMET TOSUN - CHP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına tüm tarafların kabul edebileceği bir ismi belirlemek için yeniden parti örgütü ve bölge milletvekillerinin görüşünü alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, şimdiye kadar 6 Parti Meclisi (PM) toplantısı düzenleyen CHP, 16'sı büyükşehir, 28'i il olmak üzere 698 belediye başkan adayı açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Ekrem İmamoğlu'nu 18 Aralık 2018'deki Parti Meclisi toplantısında açıklayan parti, aradan geçen bir aya rağmen hala İzmir adayını belirleyemedi.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir adayını dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve PM'sine sunması bekleniyordu ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yaptığı görüşme sonrası yeniden belirsizlik hakim oldu.

Daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını dile getiren Kocaoğlu, dün Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrasında, "Aday açıklama takvimi geciktikçe ortaya çıkan tablonun CHP'ye ve dolayısıyla kentimize zarar verecek düzeye gelmesi, iktidar partisinin bakanlık yapmış İzmir adayını 27 Kasım'da açıklayıp çoktan yola koyulması ve bu tabloyla İzmir'de güç kaybı yaşayabileceğimiz gerçeği, beni ve partimize gönül vermiş milyonları endişeye düşürmektedir. Sayın Genel Başkanımızla yaptığım görüşmede bu kaygılarımı açıkça ifade ettim. İzmir'de ortaya çıkan bu tablonun, adaylığımla ilgili tarihi bir sorumluluk yüklediğini ve bundan kaçmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım." açıklamasında bulundu.

Parti, Kocaoğlu'nun yeniden adaylığının da gündeme gelmesiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını sona bıraktı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun, İzmir'de tüm tarafların kabul edebileceği bir ismin belirlenmesi için bir süre daha çalışma yapacağı, bölge milletvekilleri ve örgüt ile yeniden görüşmelerde bulunulacağı kaydedildi.

Bu çalışmalar sonrasında herkesin kabul edeceği bir ismin, gelecek PM'de üyelerin onayına sunulması bekleniyor.

- İhtilaflar çözülmeye çalışılıyor

Kılıçdaroğlu'nun Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığına sıcak baktığı ancak yaşanan süreç nedeniyle yeniden bir değerlendirme yapılmasını istediği öğrenildi.

Kocaoğlu'nun dünkü görüşmede "Soyer'in adaylığına olumlu bakmadığını" Kılıçdaroğlu'na ilettiği ifade edildi.

Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da İzmir için ismi geçen adaylar arasında bulunuyor. İzmir'de bu isme de bazı itirazların olduğu belirtildi.

CHP İzmir örgütünde, gündeme gelen isimlerle ilgili ihtilafların yaşandığı, sorunun aşılmasına yönelik çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

- Kocaoğlu, bağımsız aday olabilir

Kocaoğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından parti içinde yaşanan "olağanüstü kurultay" tartışmalarında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile hareket ederek, "değişim" talebinde bulunan isimler arasında yer amıştı.

"Koltuk bırakılmayacak bir şey değil. Zirvedeyken bile bırakmasını bilmek gerekiyor." dediği 1 Ekim 2018'de "31 Mart yerel seçimlerinde aday olmayacağını" açıklayan Kocaoğlu'nun dünkü çıkışını "kendisinin sıcak baktığı bir adayın gösterilmesi" için yaptığı öne sürüldü.

Bu kapsamda Kocaoğlu'nun İzmir için yeniden aday gösterilmesi zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

Kocaoğlu'nun, kendisinin ya da istediği biri adayın gösterilmemesi durumunda "bağımsız aday" olabileceği konuşuluyor.

- Soyer ismine İYİ Parti de temkinli yaklaşıyor

Tunç Soyer'in adaylığına İYİ Parti'nin de mesafeli yaklaştığı belirtildi. Bu yaklaşımın temelinde, 12 Eylül döneminde hava hakim albay olan Soyer'in babası Nurettin Soyer'in, "Mamak Askeri Cezaevi'nde yapılan işkencelerden sorumlu tutulması"nın yer aldığı kaydedildi.

İYİ Parti'nin, Nurettin Soyer isminin darbe döneminde özellikle "ülkücülere yapılan eziyetle" gündeme gelmesi nedeniyle, oğlu Tunç Soyer'in adaylığına karşı çıktığı ifade edildi.

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