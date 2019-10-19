HABER

CHP'de "Madde Bağımlılığı Toplumsal Duyarlılık Bilgilendirme Toplantısı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 15:13 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "Bağımlılık suç değil, bir sağlık ve eğitim sorunudur. Kendini anlatamayan insanın çaresizliğidir. Bağımlılığın nedenlerini sorgulamadan bağımlı insanı sorgulamak ve suçlamak çözümden kaçmak, çözüm üretememektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Bağımlılık suç değil, bir sağlık ve eğitim sorunudur. Kendini anlatamayan insanın çaresizliğidir. Bağımlılığın nedenlerini sorgulamadan bağımlı insanı sorgulamak ve suçlamak çözümden kaçmak, çözüm üretememektir." dedi.

Kaya, CHP Spor Kurulunca parti genel merkezinde düzenlenen "Madde Bağımlılığı Toplumsal Duyarlılık Bilgilendirme Toplantısı"nda Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi tarafından (EMCDDA) hazırlanan 2019 raporuna değindi.

Raporda uyuşturucuyla mücadele alanında çok sert yasalara sahip olmasına karşın Türkiye'nin uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan önemli bir transit ülke konumunda olduğuna işaret edildiğini aktaran Kaya, "Demek ki koyduğunuz yasakları denetleyecek mekanizmaları oluşturamadığınızda yasaklar kağıt üzerinde kalıyor. Bunun en önemli göstergesi, yine raporda yer verilen istatistiklere göre Türkiye’de bir yıl içinde ele geçirilen eroin miktarının tüm AB ülkelerinde ele geçirilen miktarın çok üzerinde olması." dedi.

Raporda uyuşturucu kullanımının 15 ile 35 yaş arasında yaygın olduğunun belirtildiğine dikkati çeken Kaya, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2019'da alkol ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisi görenlerin sayısının son 13 yılda yüzde 2 bin 200 arttığını kaydetti.

TÜİK verilerine göre suça sürüklenen her 10 çocuktan dördünün madde kullandığını bildiren Yıldırım Kaya, şöyle konuştu:

"Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizde 2016'da madde kullanımı, satışı ve bulundurma ile ilgili adli vaka sayısı 81 bin 222 iken 2017'de 118 bin 482’ye yükselmiştir. Sadece bir yılda görülen yüzde 46 oranındaki bu artış durumun vahametini ortaya koymaktadır. 2017 itibarıyla ceza infaz kurumlarında madde kullanımı, teminatı gibi bağlantılı suçlardan hüküm giyen yurttaş sayısı ise 50 binin üzerindedir. 2016'da Türkiye’de madde bağlantılı suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklu oranı yüzde 19 iken 2017'de bu oran yüzde 22’ye çıkmıştır. Peki, bu veriler bize ne anlatıyor?

Bu veriler bize uluslararası siyasette yalnızlaşan ülkemizin sınır güvenliğinin risk altında olduğunu, bu veriler bize bireysel değil, ciddi bir toplumsal sorunla karşı karşıya olduğumuzu ve geleceğimiz olan gençler arasında madde bağımlılığı oranının hızla arttığını gösteriyor."

Verilerin, sorunun ağır yasal yaptırımlarla çözülemeyecek kadar karmaşık ve bir o kadar da zor olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Kaya, "Bağımlılık suç değil, bir sağlık ve eğitim sorunudur. Kendini anlatamayan insanın çaresizliğidir. Bağımlılığın nedenlerini sorgulamadan, bağımlı insanı sorgulamak ve suçlamak çözümden kaçmak, çözüm üretememektir." diye konuştu.

- CHP'nin önerileri

Yıldırım Kaya, madde bağımlılığı ile mücadelede partilerinin önerilerini de anlattı.

Uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve azaltılmasına yönelik önlemlerin daha ciddiyetle ve samimiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorun sadece bir ülkenin değil, dünyanın sorunudur. Dolayısıyla sadece bir ülkenin uygulamaya sokacağı önlemlerle değil, ulusların iş birliği içinde çözebileceği bir sorundur. Madde bağımlılığı tedavi merkezlerinin sayısı ile bu kurumlarda çalışan personelin sayısı ve çeşitliliği artırılmalı ve eğitimli personelin bu kurumlarda çalışması sağlanmalıdır. Dünyada uygulanan tüm ilaç ve tedavi yöntemlerinin ülkemizdeki madde kullanıcılarının hizmetine sunulması ve kullanılması sağlanmalıdır.

Bilimsel temeli olan önleme etkinliklerinin sayısı artırılmalı, bu etkinlikler hazırlanırken bilimsel kuruluşların ve meslek örgütlerinin görüşleri alınmalıdır. Önleme etkinliklerinin etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmalıdır. Önleme etkinliklerini yürütecek kuruluşlara destek verilmelidir. Önleyici etkinlikler kapsamında koruyucu tedbirlerin başında gençlerin boş vakitlerini verimli bir şekilde geçirebileceği aktivite merkezleri yaygınlaştırılmalı ve ücretsiz hizmet vermelidir."

Kaya, CHP Spor Kurulu olarak Türkiye genelinde bu toplantıların benzerlerini yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de madde bağımlılığının Türk gençliğinin en önemli meselesi olduğunu ve meselenin kaynağına inmek gerektiğini dile getirdi.

Bu sürecin kişisel ve toplumsal yanlarının olduğuna değinen Güvener, "Sürecin önüne geçmek kamusal bir görevdir. Gençleri girdikleri bu açmazdan kurtarmak için kamu yönetimi üzerine düşeni yerine getirmelidir." dedi.

Toplantı, Prof. Dr. Nesrin Dilbaz'ın "Bağımlı beyin", Prof. Dr. Orhan Derman'ın "Ergenlerde Bağımlılık", psikolog Funda Akçil'in "Madde bağımlılığında psikolojik süreç" ile sosyal hizmet uzmanı Fayık Yurtkulu'nun "Madde bağımlılığı nedenleri, sonuçları" sunumlarıyla devam etti.

İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deCumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de
CHP'li Kaya: Türkiye'de 1 yılda ele geçirilen eroin, tüm AB ülkelerinden fazlaCHP'li Kaya: Türkiye'de 1 yılda ele geçirilen eroin, tüm AB ülkelerinden fazla
Anahtar Kelimeler:
CHP uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele YILDIRIM KAYA

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

Soylu açıkladı! 4 tanesi daha teslim alındı

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Haydarpaşa ve Sirkeci ihalesinden İBB iştirakleri elendi

İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu'ndan flaş açıklama

Akşener'den Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti! ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Akşener'den ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.