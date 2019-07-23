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CHP'den Düzce için "afet bölgesi" çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2019 15:33 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca: - "Düzce'de vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, maddi zararların giderilmesi, geçici yerleşim birimlerinin hayata geçirilmesi, kredi ve vergi borçlarının ertelenmesi için acilen bir kararname çıkarılarak sel felaketinde zarar gören bölgelerin 'afet bölgesi' ilan edilmesini istiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Düzce'de vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, maddi zararların giderilmesi, geçici yerleşim birimlerinin hayata geçirilmesi, kredi ve vergi borçlarının ertelenmesi için acilen bir kararname çıkarılarak sel felaketinde zarar gören bölgelerin 'afet bölgesi' ilan edilmesini istiyoruz." dedi.

Karaca, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, su baskını ve toprak kaymasının yaşandığı Düzce'ye ilişkin hazırladıkları raporu paylaştı.

Konuşmasına Erzurum Kongresi'nin 100. yılını kutlayıp, Şemdinli'de şehit olan vatandaşa Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Karaca, Düzce'de meydana gelen sel felaketinin ardından hemen bölgeye gittiklerini belirtti.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri ile İzmit ve Bolu belediyelerinin, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yaptığını ifade eden Karaca, afetin yaşandığı Esmahanım köyüne olayın üçüncü günü gittiklerinde elektrik, içme ve kullanma sularının olmadığını, çok az sayıda yardım ekibinin geldiğini, kriz masasının kurulmadığını gördüklerini söyledi.

Selde kaybolan 7 vatandaştan 5'inin cansız bedenine ulaşıldığını aktaran Karaca, diğer iki kişinin bulunmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini kaydetti. Karaca, Uğurlu köyünde ise çok sayıda hayvanın telef olduğunu, maddi hasarlar oluştuğunu dile getirdi.

Sorumluların hesap vermesi için vatandaşların yanında yer alacaklarını, olayın takipçisi olacaklarını vurgulayan Karaca, sel felaketine çarpık yapılaşma, imar sorunu ve dere yataklarının ıslahındaki yanlış uygulamaların yol açtığını söyledi.

Sel felaketinin meydana geldiği bölgede dere yataklarının daraltıldığını savunan Karaca, bölgenin 2016 ve 2019 yıllarına ait fotoğraflarını göstererek, dere yataklarının imara açıldığını belirtti. Karaca, sigorta şirketlerinin dere yataklarındaki yapılara sigorta güvencesi vermediğini kaydetti.

İktidarın 2013'te hazırladığı 10. Kalkınma Planı'nda iklim değişikliği nedeniyle yaşanabilecek afetlere dikkat çekilmesine rağmen hiçbir tedbirin alınmadığını ileri süren Karaca, TBMM'de kabul edilen 11. Kalkınma Planı'nda ise "ulusal afet ve acil müdahale planı hazırlanacaktır" dendiğini aktardı.

- "Neden tedbir alınmadı"

Karaca, 2015-2019 Düzce Valiliği İl Özel İdaresi Strateji Eylem Planı'nda olası sel felaketinin ağır sonuçlar yaratabileceğine dikkat çekildiğini belirterek, "2015 yılında Düzce ilinin bu özellikleri biliniyorsa aradan 4 yıl geçmiş olmasına rağmen neden bu konuda bir tedbir alınmadı?" diye sordu.

Türkiye'nin başka yerlerinde de sel felaketlerinin yaşandığını anımsatan Karaca, CHP olarak "iklim krizi"ne ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına yönelik verdikleri önergenin AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildiğini aktardı.

Dünyada devletlerin, iklim krizinin sonuçlarını önleyebilmek için bilim insanlarından ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alarak önleyici çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Karaca, şöyle konuştu:

"Düzce'nin sorunlarının çözümü için öncelikle afet bölgesi ilan edilmesi zorunludur. Çünkü Düzce'de yaşanan sel felaketinin boyutlarına baktığımız zaman yasanın öngördüğü bütün şartları taşımaktadır. 'Meclis kapalı' denebilir ancak bu sadece TBMM'nin alması gereken bir karar değildir. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, maddi zararların giderilmesi, geçici yerleşim birimlerinin hayata geçirilmesi, kredi ve vergi borçlarının ertelenmesi için acilen bir kararname çıkarılarak sel felaketinde zarar gören bölgelerin 'afet bölgesi' ilan edilmesini istiyoruz. AK Parti Genel Başkanını, derhal bugün bu kararnameyi çıkarmaya davet ediyorum."

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