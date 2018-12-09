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CHP'den "insan hakları" paneli

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.12.2018 16:31 | Son Güncelleme

CHP'den "insan hakları" paneli

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanlığınca "insan hakları" konulu panel düzenlendi.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Evrensel İnsan Hakları ve Türkiye'de Hak İhlalleri" panelinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Türkiye'de insan hakları konusunun yeterince önemsenmediğini savundu.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişinin 70. yılı dolayısıyla yarın çeşitli etkinlikler yapılacağını belirten Gökçen, "Türkiye'de insan haklarını konuşmak lüks gibi görülüyor. 'Önce ekonomik sorunların halledilmesi gerekiyor.' gibi bir düşünce hakim. Bu düşüncenin terk edilmesi gerekir." dedi.

İnsan haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelerin bağlayıcı olduğunu kaydeden Gökçen, "Bizim anayasamızda 90. madde var. İnsan hakları söz konusu olduğunda uluslararası sözleşmelerin önemi bu kanunda vurgulanır. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de kurucu üyesiyiz. 'Bu mahkeme bizi yargılayabilir.' demişiz. Biz zaten bu mahkemenin kararlarına uyacağımızı önceden taahhüt etmişiz ama bize bu mahkeme yaptırım uyguladığında dışarıdan birileri bir şeyler yaptırıyormuş gibi yanlış bir algı var." şeklinde konuştu.

Gökçen, şunları söyledi:

"Yerel seçimler yaklaşırken insan hakları ihlallerini azaltacak, yerel yönetimlerimizin yapabileceği birtakım şeyleri hatırlatmak istiyorum. Biz, sosyal belediyecilik yapıyoruz. Birçok kentte bunun çok güzel örnekleri var. Yapılan bu işlerin toplumun ezilen kesimini hayata kazandıracak hak temelli faaliyetler olduğunun farkında mıyız? Bazı şeyleri yardım olarak görüyoruz ama bunların hak olduğunu görmemiz lazım."

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CHP Gökçe Gökçen insan hakları panel

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