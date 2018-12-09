İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanlığınca "insan hakları" konulu panel düzenlendi.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Evrensel İnsan Hakları ve Türkiye'de Hak İhlalleri" panelinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Türkiye'de insan hakları konusunun yeterince önemsenmediğini savundu.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilişinin 70. yılı dolayısıyla yarın çeşitli etkinlikler yapılacağını belirten Gökçen, "Türkiye'de insan haklarını konuşmak lüks gibi görülüyor. 'Önce ekonomik sorunların halledilmesi gerekiyor.' gibi bir düşünce hakim. Bu düşüncenin terk edilmesi gerekir." dedi.

İnsan haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelerin bağlayıcı olduğunu kaydeden Gökçen, "Bizim anayasamızda 90. madde var. İnsan hakları söz konusu olduğunda uluslararası sözleşmelerin önemi bu kanunda vurgulanır. Biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de kurucu üyesiyiz. 'Bu mahkeme bizi yargılayabilir.' demişiz. Biz zaten bu mahkemenin kararlarına uyacağımızı önceden taahhüt etmişiz ama bize bu mahkeme yaptırım uyguladığında dışarıdan birileri bir şeyler yaptırıyormuş gibi yanlış bir algı var." şeklinde konuştu.