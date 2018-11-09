İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin yerel yönetim anlayışına ilişkin ilke ve esaslarının yer aldığı "İstanbul Kent Anayasası"nın taslak metnini basınla paylaştı.
CHP İstanbul İl Başkanlığınca, Şişli'de bir otelde "İstanbul Yerel Basın Buluşması" toplantısı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Kaftancıoğlu, "İstanbul Kent Anayasası" taslağını yerel basınla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, bu kadim kenti korumanın önem taşıdığını söyledi.
"İstanbul Kent Anayasası"nın, CHP İstanbul il örgütü olarak yaklaşık altı ay yapılan çalışma neticesinde bir metin haline geldiğini anlatan Kaftancıoğlu, bu taslağın sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odaları ve İstanbul halkının görüş ve önerilerinin ardından son şeklini alacağını kaydetti.
AK Parti'yi de eleştiren Kaftancıoğlu, "İstanbul'un bugün geldiği noktada bir kent anayasasına ihtiyaç duyulduğu aşikar. 15 Aralık itibarıyla İstanbul Kent Anayasası'na son halini vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Kaftancıoğlu, "İstanbul Kent Anayasası"nın taslak metnini basın mensuplarına dağıttı.
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