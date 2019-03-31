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CHP'den yerel seçim açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Kampanya boyunca adaylar ve siyasi partiler söyleyeceklerini söyledi. Şimdi artık söz milletin. Milletin sözünü bu akşam hep beraber duymuş olacağız ve milletin sözüne de hep beraber saygı duyacağız" - "Oylar sayılıp, ıslak imzalı tutanaklar ilçe başkanlıklarına ve YSK'ye götürülünceye kadar örgütümüzün sandık başında olmaları ve tutanaklara sahip çıkmaları son derece önemlidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Kampanya boyunca adaylar ve siyasi partiler söyleyeceklerini söyledi. Şimdi artık söz milletin. Milletin sözünü bu akşam hep beraber duymuş olacağız ve milletin sözüne de hep beraber saygı duyacağız." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 73 yıllık çok partili siyasi dönemde bugün vatandaşların 15. kez sandık başına giderek 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerini seçeceklerini belirtti.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde hain teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu hatırlatan Öztrak, şehit askere Allah'tan rahmet, Türk milletine baş sağlığı diledi.

Aynı saldırıda yaralanan bir asker bulunduğunu aktaran Öztrak, yaralıya acil şifalar diledi.

Ülke genelinde seçimin sakin geçtiğini ancak Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan elim olayın kendilerini derinden üzdüğüne değinen Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu olayla ilgili arayarak, taziyelerini ilettiğini kaydetti.

Öztrak, CHP olarak bir kez daha Saadet Partisi'ne başsağlığı dilediklerini ve acılarını paylaştıklarını bildirdi.

Siyasetin doğası gereği rekabet içerdiğine değinen Faik Öztrak, "Ancak bu kampanya döneminde rekabet yerine hakaretler, iftiralar, kumpaslar damga vurdu. Bu düzeysizlikte bir seçim kampanyası daha önce hiç yaşanmadı." ifadesini kullandı.

Kötü dil sahiplerini tarih ve milletin değerlendireceğine vurgu yapan Öztrak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"elbetKampanya boyunca adaylar ve siyasi partiler söyleyeceklerini söyledi. Şimdi artık söz milletin. Milletin sözünü bu akşam hep beraber duymuş olacağız ve milletin sözüne de hep beraber saygı duyacağız. Sandığa giren oyla çıkan oyun aynı olması, sandığın namusunun korunması için sandık görevlilerimize ve elbette kamu görevlilerine büyük görev düşüyor. Kamu görevlileri iktidarın değil, devletin memurlarıdır. Bunu unutmadan görev yapacaklarına inanıyor, bu hassasiyetimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum."

- Ciddi çalışma yürütüyoruz

Seçim güvenliği ve sonuçların takibiyle ilgili ciddi bir çalışma yürüttüklerini anlatan Öztrak, bu çerçevede partinin 4'ncü katında sandık sonuçlarının takibinin yapıldığı bir merkez kurulduğunu bildirdi.

Örgütten gelen sorunları izlemek için de bir çağrı merkezi oluşturduklarını vurgulayan Öztrak, alanda da çok sayıda avukatın bu seçimde sandıklarda görev yaptığını anlattı.

Öztrak, "Anında müdahalelerin yapılması için de Genel Merkezde bir hukukçu ekibi daha çalışıyor. Ayrıca Genel Başkanımızın talimatıyla milletvekili ve Parti Meclisi üyelerimiz seçim bölgelerinde, örgütümüzle beraber yaşanacak herhangi soruna anında müdahale edecekler." dedi.

Sandık güvenliğinin sağlanması için canla başla çalıştıklarını yineleyen Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Cefakar ve çalışkan örgütümüzün, büyük emek ve çabalarıyla sandık gününe kadar geldik. Oylar sayılıp, ıslak imzalı tutanaklar ilçe başkanlıklarına ve YSK'ye götürülünceye kadar örgütümüzün sandık başında olmaları ve tutanaklara sahip çıkmaları son derece önemlidir. Partimiz böylece emeklerinin karşılığını alacaktır. Ben bu seçimin ülkemize huzur ve bereket getirmesini diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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