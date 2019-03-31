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CHP'den YSK açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 20:53 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "Yarım saati aşkın bir süredir YSK'den veri akışı durmuş vaziyette" - "Arkadaşlarımız şu anda YSK'ye doğru gidiyorlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yarım saati aşkın bir süredir Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) veri akışının durduğunu açıkladı.

Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"Yarım saati aşkın bir süredir YSK'den veri akışı durmuş vaziyette." diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Konuyla ilgili olarak genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Tuncay Özkan şu anda YSK'ye doğru yola çıktılar, gidiyorlar, teknik arkadaşlarla birlikte. Bu sorunun bir an önce çözüleceğini umut ediyoruz. Dikkatle takip ediyoruz. Veri akışının kesilmesi gerçekten şu aşamada hem de gerekçesine de 'güncelleme' diyorlar. Şu saatte güncelleme ne demek bunu anlayabilmiş durumda arkadaşlarımız şu anda YSK'ye doğru gidiyorlar."

Bir soru üzerine ilçe başkanlıklarından kendilerine veri akışı olduğunu sadece YSK'den veri gelmediğini tekrarlayan Öztrak, "Veri akışının seçimin ortasında kesilmesi normal değildir. Bunun bir an evvel telafi edilmesi lazım." diye konuştu.

Öte yandan partililerin CHP Genel Merkezi önündeki bekleyişleri sürüyor.

Televizyon kanallarından sonuçları takip eden partililer, zaman zaman sevinç gösterilerinde bulunuyor.

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CHP

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