HABER

CHP'li Ağbaba: EYT'liler aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:33 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değinerek, "Aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyorlar.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna değinerek, "Aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyorlar. Hakları gasp edilmiş, aç kalmamak için hiç değilse emekli olup karınlarını doyurmak istiyorlar" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Ağbaba, EYT meselesinin gündeme geldiği günden bu yana çeşitli söylemlerin olduğunu ifade ederek, "Herkes biliyor ki gariban EYT'lilerin çift dikiş falan istediği yok. Aç kalmamak için emekli olmaya çalışıyorlar. Hakları gasp edilmiş, aç kalmamak için hiç değilse emekli olup karınlarını doyurmak istiyorlar. EYT'lilerin başka bir beklentisi de yok. Bir tarafta yoksullukla boğuşan, aç kalmamak için emekli olmaya çalışan EYT'liler, diğer tarafta kamunun tamamı çift dikiş alıyor" diye konuştu.

PARTNERYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatildeYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatilde
Nikah masasından yeşil sahaya koştularNikah masasından yeşil sahaya koştular
E-5 kenarında çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattıE-5 kenarında çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de hayvanların su kaplarını molozla doldurdular

Molozla doldurdular

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

TEM'de kaza! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de kaza! Trafik kilit

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'Eyyam-ı bahur' başladı!

Uzmanlar uyardı! 'Eyyam-ı bahur' başladı!

Diyarbakır'da 'komşu' dehşeti!

Komşu dehşeti! 'İsmimizi verdin' deyip...

Son dakika: Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın eşine geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Büyükanıt'a geçmiş olsun telefonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.