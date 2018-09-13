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CHP'li Altay kamu kurumlarına atamaları sordu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 14:14 | Son Güncelleme

CHP'li Altay kamu kurumlarına atamaları sordu

CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Engin Altay, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamaları sordu.

Altay, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin yayınlanmasının ardından pek çok kamu kurumuna atamalar yapıldığını belirtti.

Kararnamenin yayımlandığı 10 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı kararıyla kaç atama yapıldığını, kaç bürokratın görevden alındığını öğrenmek isteyen Engin Altay, önergesinde şu sorulara yer verdi:

"Aynı dönemde Cumhurbaşkanı onayıyla yapılacak atamalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığına kaç kararname gelmiş, kaçı onaylanmış, kaçı geri çevrilmiştir? Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan atamalarda, kaç eski AKP milletvekili bir göreve atanmıştır? Rektör atamaları için 'en az 3 yıllık profesörlük yapmış olma' şartı 10 Temmuz 2018 tarihinde hangi gerekçe ile kaldırılmış, 15 Temmuz 2018 tarihinde hangi gerekçe ile geri getirilmiş, 13 Eylül 2018 tarihinde hangi gerekçe ile yeniden kaldırılmıştır?"

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Anahtar Kelimeler:
atama Engin Altay fuat oktay soru önergesi

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