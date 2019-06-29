CHP'li belediyelere sıkı takip

Bu bağlamda Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığında "danışma kurulu" oluşturan CHP, belediye başkanlarının çalışmalarını takip ederek denetleyecek.

CHP yönetimi, bundan sonraki çalışmalarında da belediye başkanlarını yalnız bırakmayacak.

Kılıçdaroğlu, bu kapsamda PM'nin, milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de katılımı ile pazartesi günü saat 10.00'da parti genel merkezinde düzenlemesine karar verdi.

BARIŞ GÜNDOĞAN - Yenilenen İstanbul seçimiyle beraber Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere 252 belediye kazanan CHP'de, belediye başkanlarının çalışmaları sıkı şekilde takip edilecek.

- İkinci değerlendirme başkanlarla

CHP'de ikinci kapsamlı değerlendirme ise tüm belediye başkanlarının katılımı ile yapılacak. 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere, 252 belediyeyi kazanan CHP'de, 25-26 Temmuz'da belediye başkanlarının kampta buluşturulması planlanıyor. Henüz yeri netleşmeyen kampta, belediye başkanlarına, izlenecek yol haritası hakkında bilgi sunulacak.

Belediye başkanlarından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan, "adil olmak" ve "tarafsızlık" temelli 7 madde başta olmak üzere, parti programına uygun yönetim ortaya koymaları istenecek.

- Kongre takvimi ve parti programı yazım süreci devam ediyor

CHP'de Siyasi Partiler Yasası gereği 2 yılda bir tekrarlanan kongreler için takvim hazırlıkları da sürüyor. Genel Sekreter Vekili Muharrem Erkek tarafından hazırlanan takvimde, Ocak 2020'ye kadar il ve ilçe kongrelerinin tamamlanması hedefleniyor.

Şubat 2020'de ise CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı'nın yapılması planlanıyor. Parti yönetiminin gündeminde, kongre takviminin bir yıl ertelenmesi gibi bir düşünce ise bulunmuyor.