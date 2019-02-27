CHP'li Çalkaya: Kiralık ev bakmaya başlamıştım

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürülen, İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar ile seçime girme hakkını yeniden kazanan Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya, yaşadığı 2 günlük zorlu süreci anlattı. Kararın bozulmaması durumunda belediye lojmanından çıkacağını kiralık ev arayacağını belirten Çalkaya, "Eğer karar kesinleşseydi, önce turizm sektöründe iş bakardım. Bu alanda iş bulamadığım takdirde ise pazarda limon, maydanoz satardım. Bu tür planlar yapmaya başlamıştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 11 ay 20 gün ceza alan, ardından bu ceza paraya çevrilen Balçova Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldü. 'Memnu hakların iadesi' belgesinin istendiği Çalkaya, İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. İtirazı olumlu sonuçlanan ve adaylığının önündeki engel ortadan kalkan Çalkaya, o süreçte yaşadıklarını anlattı. Bireysel bir endişe taşımadığını, cumartesi günü yeni hayatı için planlar yapmaya başladığını söyleyen Çalkaya, "15 yıl belediye başkanlığı yaptım bu kentte. Bireysel olarak çok fazla bir beklentim yok. Siyaseti kendi çıkarlarım üzerine hiç kurgulamadım. Kurgulamış olsaydım zaten bugün bunların hiçbiri konuşuluyor olmazdı. 17 yaşından beri siyaset yapıyorum. Buluğ çağına yeni girmiş çocuğun herhalde ilk önce sevgilisi olur. Benim en çok avukatım oldu, sevgilim değil de 17 yaşındayken ilk önce avukatım oldu. Beni savunacak bir avukata ihtiyaç duydum. O zaman da siyaset yapmıştım, üniversite yıllarında da siyaset yaptım, bugün de siyaset yaptım ama bunu bireysel bir beklenti üzerine kurmadım" dedi.

'EVİMİ VE YAZLIĞIMI SATTIM'

Belediye başkanlığı yaptığı dönemde ekonomik olarak çok zayıfladığını kaydeden Çalkaya, şu anda oğlu Ozan'ın üniversitede okuduğunu belirterek şunları söyledi: "Üç dönem belediye başkan adaylığı seçimlerine katıldım. Her seçim döneminde kampanyalarımı kendi cebimden karşıladığım için ekonomik olarak zayıfladım. Siyasete girerken bir yazlığım vardı. Bir de Torbalı'da evim vardı. 2014 seçimlerinden 15 gün önce 105 bin liraya dairemi sattım. Yazlığımı daha önce satmıştım."

BELEDİYEYE SEFERTASIYLA YEMEĞİNİ GETİRİYOR

Hayatında hiç sıfır otomobile binmediğini, bu tarz özentilerinin olmadığını da anlatan Çalkaya, "Belediyeye gelirken, öğlen yemeğimi sefertasları ile yanımda getiriyorum. Pazar günleri pazara giderek alışveriş yapan bir belediye başkanıyım. Belediye başkanı gibi değil de bu toprakların insanı gibi yaşayan biriyim" diye konuştu. Belediyenin imkanlarını kullanmadığını belirten Çalkaya, "Bu nedenle adaylığım düşecek diye endişeye kapılmadım. Buradaki kapı bana kapandığında, gider başka bir iş yerinde çalışırım. Benim komplekslerim yok. 'Belediye başkanıyım, bu işi yapmam' demem. Pazarda limon bile satarım. Öğrencilik yıllarımda yaptım bu işi. Alınterinizle kazandığınız paranın eleştirilecek yanı yok" diye konuştu.

'KİRALIK LOJMANDA KALIYORUM'

Belediye başkanı olmadan önce çalıştığı işinin daha avantajlı olduğunu söyleyen Çalkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediyenin lojmanında kirada kalıyorum. Benim buraya gelmeden önce çalıştığım yer çok daha avantajlıydı ama o makamların avantajlarını kullanmadım. Belediyede de durum aynı. Buranın avantajlarını hiç kullanmadım. Makam şoförüme sorun, belki en az yorulan odur. Çünkü buradan çıkıyorum, evime beni bırakıyor. Belki parti çağırır, oraya giderim. Aracı da o şekilde kullanırım. Cumartesi ve pazar günleri makam arabasına binmem. Kendi arabamı kullanırım."

İlçe Seçim Kurulu'nun kararının ardından, eşi ve çocukları ile kiralık ev bakmaya başladıklarını açıklayan Mehmet Ali Çalkaya, "Cumartesi akşamı, ev bakmaya, kiraları araştırmaya başladık. Kiralar çok yüksek. İş için de turizm sektörüne bakacaktım. Eğer bu alanda bir iş bulamazsam, limon satarım. Bir kasa limon, bir çuval da maydanoz."