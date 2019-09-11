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CHP'li Çeviköz: Bolton'ın görevden alınması değişik sonuçlar doğurabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklamasıyla ilgili, "Görevden alınması değişik sonuçlar doğurabilir.

CHP'li Çeviköz: Bolton'ın görevden alınması değişik sonuçlar doğurabilir

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklamasıyla ilgili, "Görevden alınması değişik sonuçlar doğurabilir. Bunun ABD'nin Ortadoğu politikalarına nasıl yansımaları olacağını zaman içinde göreceğiz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çeviköz, 2011 yılından itibaren Ortadoğu'da terörün yaşandığını, bundan en çok etkilenen ülkelerin başında da Türkiye'nin geldiğini söyledi. Türkiye'nin Suriye'de yaşanan karışıklıktan etkilendiğini kaydeden Çeviköz, "Bugün ülkemizde bulunan 4 milyonun üzerinde Suriyelinin geçici koruma altında olması, bu etkilenmenin en somut sonuçlarından biri. Hal böyleyken Türkiye, Suriye gibi bölgenin önemli bir ülkesinin ve 900 kilometre üzerinde ortak sınırı olan komşusunun sorunlarıyla ilgilendiğini gösteren bir yaklaşım içerisinde bulunamıyor. Türkiye'den bakıldığında, Suriye sorunu Suriye ile değil, Kuzeydoğu Suriye'de ABD ile kuzeybatı Suriye'de Rusya ile konuşuluyor ve çözüm bu 2 aktör üzerinden aranıyor" dedi.
Çeviköz, Suriye'de birçok yabancı mevcudiyetin bulunduğunu belirterek, "Bir gün bunların tümü gidecek ve Türkiye ile Suriye baş başa ve komşu olarak kalmaya ve o şekilde yaşamaya devam edecekler. Suriye sorununun çözümüne ilişkin değerlendirmeler de, bu gerçeklikler ile hareket edilmesi çok büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.
'BOLTON, SERTLİK YANLISI BİR POLİTİKA TARAFTARIYDI'
Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çeviköz, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden aldığını açıklamasıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:
"ABD yönetiminde alınan kararlar ve yapılan değişiklikler, ABD'nin kendi iç meselesidir ancak ABD gibi büyük bir küresel aktörün izlediği dış politika tüm dünyayı ilgilendirir. Dolayısıyla bu son gelişmeler çerçevesinde baktığımızda, sertlik yanlısı bir politika izlenmesi taraftarı olan bir şahsiyetti. Görevden alınması değişik sonuçlar doğurabilir. Bunun ABD'nin Ortadoğu politikalarına nasıl yansımaları olacağını zaman içinde göreceğiz."

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