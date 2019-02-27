Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, "İki zihniyetle karşı karşıyasınız. Birisi kendisine oy vermeyenlere 'illet' diyen 'zillet' diyen, diğeri de kimseyi ayırmayan bir anlayış" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre, partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirmek üzere, Zonguldak'a geldi. Partililerce kent merkezinde karşılanan Emre, CHP Zonguldak Belediye Başkanı adayı Şenol Şanal ile birlikte Gazipaşa Caddesi'nde esnafı gezdi. Açılışı yapılacak seçim koordinasyon merkezine geçen CHP'li Emre, Zonguldak'ta İYİ Parti ile yapılan ittifakta emeği geçen il başkanlarına teşekkür etti. AK Parti'yi eleştiren CHP'li Emre, "İki zihniyetle karşı karşıyasınız. Birisi kendisine oy vermeyenlere 'illet' diyen, 'zillet' diyen, kendi seçmenine kendi insanına bunu reva gören bir zihniyet diğeri de kimseyi ayırmayan, 'Bu ülkede yaşayan herkes bizim insanımızdır' diyen, hizmet edecekken, belediye hizmetlerini götürürken, 'Hiçbir ayrım yapmayacağım' diyen bir anlayış. Bu iki anlayış içerisinde bir seçimde bulunacaksınız. Değerli dostlarım, bu kadar net bir manzara ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre ve partililer, konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

FOTOĞRAFLI



