HABER

CHP'li Gökçel Hakkari’de STK temsilcileriyle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

HAKKARİ'ye gelen CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, kentteki STK temsilcileri ve meslek odalarıyla bir araya geldi.

CHP'li Gökçel Hakkari’de STK temsilcileriyle buluştu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'ye gelen CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, kentteki STK temsilcileri ve meslek odalarıyla bir araya geldi.
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve meslek odalarının başkanları ile 'Ekonomik krizden çıkış' konulu toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Gökçel, gündemlerinin Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve krizden çıkış yolu olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Gündemimizde krizden çıkışın nasıl olması gerektiği ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi’nin çözüm önerilerini sunmak, sivil toplum kuruluşları ve halkla paylaşmak aynı zamanda sivil toplum örgütlerinden gelen önerileri de krizin çözümü için uygulayacağımız politikalara katkı yapması bakımından arkadaşlarımızın da görüşlerini alacağız. Bu görüşleri parti grubuna sunarak bu görüşlerinden faydalanacağız."
Hakkari'ye ilk defa geldiğini ve hayran kaldığını anlatan CHP'li Vekil Cengiz Gökçel, Hakkari'nin yaşantısı ile çok çağdaş bir kent olduğunu söyledi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

FOTOĞRAFLI

CHP'li Gökçel Hakkari’de STK temsilcileriyle buluştu

PARTNERRegl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!Regl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!
Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklamaMuharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama
Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçtiAdaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama

Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama

Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti

Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması

İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması

Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?

Ahmet Hakan'dan Mustafa Balbay'a: Niye öpüp kokluyorsun ki gazeteyi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.