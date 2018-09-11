CHP'li Gökçel Hakkari’de STK temsilcileriyle buluştu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'ye gelen CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, kentteki STK temsilcileri ve meslek odalarıyla bir araya geldi.
CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve meslek odalarının başkanları ile 'Ekonomik krizden çıkış' konulu toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Gökçel, gündemlerinin Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve krizden çıkış yolu olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Gündemimizde krizden çıkışın nasıl olması gerektiği ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi’nin çözüm önerilerini sunmak, sivil toplum kuruluşları ve halkla paylaşmak aynı zamanda sivil toplum örgütlerinden gelen önerileri de krizin çözümü için uygulayacağımız politikalara katkı yapması bakımından arkadaşlarımızın da görüşlerini alacağız. Bu görüşleri parti grubuna sunarak bu görüşlerinden faydalanacağız."
Hakkari'ye ilk defa geldiğini ve hayran kaldığını anlatan CHP'li Vekil Cengiz Gökçel, Hakkari'nin yaşantısı ile çok çağdaş bir kent olduğunu söyledi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
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