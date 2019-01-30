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CHP’li Gürsel Erol’un annesi son yolculuğuna uğurlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 18:23 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un annesi Nurten Erol’un Oran Pir Sultan Abdal Cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un 78 yaşındaki annesi Nurten Erol için Oran Pir Sultan Abdal Cemevinde cenaze töreni düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un annesi Nurten Erol’un Oran Pir Sultan Abdal Cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un 78 yaşındaki annesi Nurten Erol için Oran Pir Sultan Abdal Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Muharrem İnce ve yakınları katıldı. Törenin ardından Nurten Erol’un cenazesi öğle namazını müteakip toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığına götürüldü.

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