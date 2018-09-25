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CHP'li heyetten altın arama çalışmalarına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer ve beraberindeki 6 milletvekili, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde altın madeni rezervlerini tespit etmek amacıyla yapılmak istenen sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.

CHP'li heyetten altın arama çalışmalarına tepki

Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ (Sivas), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer ve beraberindeki 6 milletvekili, Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde altın madeni rezervlerini tespit etmek amacıyla yapılmak istenen sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer ile beraberindeki Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve köylüler, Divriği ilçesine bağlı Mursal köyünde maden rezervlerini tespit etmek amacıyla yapılmak istenen sondaj çalışmalarını yerinde inceledi. Biçer ve beraberindeki heyet, gerçekleştirilen sondaj çalışmalarına tepki gösterdi.
'ZOR KULLANILARAK İŞGAL EDİLMİŞ DURUMDA'
Mursal köyünde heyet adına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer, gördükleri manzara karşısında tedirgin olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planı içerisinde Divriği'nin içme suyu projesinin de yer aldığını hatırlatan Biçer, "Ama ne hikmetse Sayın Cumhurbaşkanının 3 Ağustos'ta açıkladığı 100 günlük eylem planının hemen arkasından 1 ay sonra 800'e yakın jandarma ve güvenlik güçleri TOMA'larla birlikte buradaki direnişi kırarak, buradaki vatandaşlara tabiri yerindeyse suyuna, yaşam alanlarına, çocuklarının geleceğine, toprağına, tarımına, geleceğine sahip çıkan vatandaşlarımıza terörist muamelesi yapılarak, bu kuyuların açılması için zor kullanılarak işgal edilmiş durumdadır" dedi.
'ALTININ DEĞERİ, İNSAN YAŞAMININ DEĞERİNDEN DAHA FAZLA DEĞİL'
Divriği'nin sulama suyu ihtiyacını sağlayan Mursal Barajı'nın 600 metre yakınında altın madeni rezervleri için sondaj çalışmaları yapıldığını söyleyen Biçer, şöyle konuştu:
"Yasa gereğince içme suyu havzalarının bulunduğu bölgelere 1 kilometre mesafede, çapta bu tür bir araştırma ve bu tür bir çalışmanın yapılması mümkün değildir. Burada sondaj yapan devletin kurumudur. Burada içme suyu projesinin müjdesini veren devletin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O zaman buradan tüm yetkililere seslenmek istiyorum; içme suyu, çocuklarımızın geleceği, Divriği'nin ve çevresinin yaşam alanı olan içebileceği, kullanabileceği, tarımsal alanda ve hayvancılıkta kullanabileceği tek su kaynağı olan Mursal Barajı'nın hemen 600 metre dibinde siyanürlü altın aranacağı ve siyanürlü altın çıkartılması muhtemel olan bu sondaj çalışmasının anlamı nedir? Eğer burada insanlarımızı, doğamızı, topraklarımızı ve her şeyden önce Divriği'nin ve çevresinin tek içme suyu kaynağı olan Mursal Barajı'nın tüm kaynaklarını bu altın madeni için harcayacaksak buradaki insanlarımız neyle karşı karşıya? Eğer 'Burada, Divriği'de yaşam olmasın, Divriğililer tamamen memleketini terk etsin, gitsin' deniliyorsa evet biz de bu konuda onlara, vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Bu proje derhal durdurulmalıdır. Altının değeri, insan yaşamının değerinden daha fazla değildir."

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CHP'li heyetten altın arama çalışmalarına tepkiCHP'li heyetten altın arama çalışmalarına tepkiCHP'li heyetten altın arama çalışmalarına tepkiCHP'li heyetten altın arama çalışmalarına tepki

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