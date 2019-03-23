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CHP'li İnce: Belediye başkanı neden beka problemi olsun

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 21:57 | Son Güncelleme

CHP’li Muharrem İnce, iktidarın beka söylemlerini eleştirerek, "Belediye başkanı kanun çıkaramaz, silahlı bir örgüt kuramaz, belediye başkanı neden beka problemi olsun?" dedi.

CHP'li İnce: Belediye başkanı neden beka problemi olsun

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- CHP’li Muharrem İnce, iktidarın beka söylemlerini eleştirerek, "Belediye başkanı kanun çıkaramaz, silahlı bir örgüt kuramaz, belediye başkanı neden beka problemi olsun?" dedi.
CHP’li Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya’ya geldi. Belediye Başkanı adayı Recep Kahveci’yle birlikte Zafer Meydanı’na geçen İnce, burada toplanan partililere seslenerek iktidarın 'beka' söylemlerini eleştirdi. Belediye başkanlarının kentte yaşayanlara hizmet ettiğini söyleyen İnce, şöyle konuştu:
"Belediye başkanı çöpleri toplar, yolumuzla ilgilenir, parklarımızla ilgilenir, yaşlılarımızla ilgilenir, çocuklarımızla ilgilenir, yaşanılabilir bir kent yapmak için uğraşır, hayatımızı kolaylaştırmak için uğraşır belediye başkanı. Belediye başkanı kanun çıkaramaz, silahlı bir örgüt kuramaz, belediye başkanı neden beka problemi olsun? AK Parti'liler de bu ülkenin evladı, CHP’liler de, İYİ Partililer de, MHP’liler de bu memleketin evladı. Neden beka problemi olsun? 2002 yılında Türkiye’nin beka sorunu var mıydı? Yoktu. 2002 yılında beka sorunu yoksa 2019’da beka sorunu varsa demek ki bu beka sorununu Erdoğan yapmış. Erdoğan yaptığına göre Erdoğan düzeltemez demektir. Beka sorunu derken dünyanın en güçlü devleti Amerika Birleşik Devletleri. Acaba bir sorun mu var? Bizi işgal edeceklerde bizim haberimiz mi yok? Eğer öğle ise damatlar her hafta görüşüyor. Bakın bu seçimlerde meydanlarda ekonomi konuşmamız lazım, tencereyi konuşmamız lazım. Tencerece et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Yemek mi pişiyor, taş mı pişiyor? Bunu konuşmamız lazım. Meydanlarda patatesi, soğanı konuşmamız lazım. Domates kuyruğunu konuşmamız lazım."

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