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CHP'li Özel: Dönüp, dolaşıp Adana Mutabakatı'na geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:10 | Son Güncelleme

  CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rusya ile varılan mutabakata ilişkin, "Dönüp, dolaşıp Adana Mutabakatı'na gelmişler Soçi'de.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Rusya ile varılan mutabakata ilişkin, "Dönüp, dolaşıp Adana Mutabakatı'na gelmişler Soçi'de. CHP'yi dinlememenin maliyeti bu kadar ağır mı olmalıydı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, Şam rejimiyle görüşülmesi halinde, Adana Mutabakatı’nın her sorunu çözebileceğini; ancak Adana Mutabakatı'nı hatırlatmalarına sessiz kalındığını belirtti. Özel, "Biz Adana Mutabakatı demişiz, onlar burun bükmüşler. Dönüp, dolaşıp Adana Mutabakatı’na gelmişler Soçi'de. CHP'yi dinlememenin maliyeti bu kadar ağır mı olmalıydı? Şimdi biz çıkalım, 'gelinen noktadan memnunuz, dediğimiz yere geldiler' mi diyelim? Dediğimiz yere geldiler; ama nasıl memnun olalım? Bu kadar vatan evladı şehit olmuşken, gazi varken, analar gözyaşı dökmüşken, dönüp dolaşıp Suriye rejimini tanımaya, sınırımızda rejim kuvvetlerinin muhafız güç bulundurmasını kabul etmeye geldiler" dedi.

'YASAKLI BÖLGE İLAN ETTİLER'

Dün Soçi'de imzalanan anlaşmanın Amerikan tezini doğruladığına dikkat çeken Özel, şunları söyledi:

"444 kilometrelik bir alanda güvenli bölge tesis ettik. Amerika dedi ki; 'Türkiye’nin kontrol edeceği bölge 120 kilometredir. Tel Abyad ve Resulayn ile sınırlıdır.' 120 kilometre dışındaki alan için Rusya ile anlaşma imzalıyoruz. Rusya ile yapılan anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin bulunacağı; ama Türkiye'ye yasak Kamışlı'da bir alan da var. Türkiye Suriye'den terör odaklarını uzaklaştırmaya uğraşırken, güvenli bölge tanımlaması yaparken, Türkiye'ye yasaklı bölge de tanımladılar. Münbiç ve Tel Rıfat konusunda da YPG ile rejimin yaptığı anlaşmayı Rusya, Türkiye'ye kabul ettiriyor."

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)-

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