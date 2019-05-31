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CHP'li Öztrak: Ekonomide güven endeksleri yerle bir oldu 

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Ekonomide güven endeksleri yerle bir oldu.

CHP'li Öztrak: Ekonomide güven endeksleri yerle bir oldu 

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, "Ekonomide güven endeksleri yerle bir oldu. Sanayide 3 çeyrektir üretim düşüyor. Muhtemel bu yılın 2'nci çeyrekteki 3 ayında da sanayi üretimi gerileyecek" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Merkez'de basın toplantısı düzenledi. CHP'nin İstanbul Büyükçekmece'deki seçim standına dün gece 2 saldırı düzenlendiğini kaydeden Öztrak, "Aynı sandığa aynı kişinin attığı 4 oydan 3'ünü geçerli sayıp, sadece 1'ini geçersiz sayıp, millet iradesini gasbeden mızıkçılar, 23 Haziran'da İstanbulluların Ekrem İmamoğlu'na daha güçlü şekilde sahip çıkacağını gördükçe sinirleniyorlar. Saray ve etrafındaki sosyete, millet tarafından reddedilmeyi bir türlü hazmedemiyor, içine sindiremiyor" diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını eleştiren CHP'li Öztrak, "'Hepsinden iyi olacak' denen mayıs ayında tüketici güveni, tüm serinin en düşük seviyesine geriledi. Ekonomide güven endeksleri yerle bir oldu. Şaha kalkan kur ve faiz; milletin mutfağındaki yangını daha da harladı, şirketlerin gelirlerini, karlarını silip süpürdü. 2018 yılında Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun her birinin elde ettikleri 100 liralık faaliyet karının 90 lirası finansman giderlerini gitmiş. Bunlar Türkiye'nin kurumsal büyük şirketleri. KOBİ'lerin durumları da çok daha kötü. Sanayide 3 çeyrektir üretim düşüyor. Kuvvetle muhtemel bu yılın 2'nci çeyrekteki 3 ayında da sanayi üretimi gerileyecek yani sanayi 4 çeyrek üst üste daralmış olacak" dedi.

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CHP'li Öztrak: Ekonomide güven endeksleri yerle bir oldu CHP'li Öztrak: Ekonomide güven endeksleri yerle bir oldu CHP'li Öztrak: Ekonomide güven endeksleri yerle bir oldu

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