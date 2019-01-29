HABER

CHP'li Öztrak'tan HDP açıklaması: Kimse bizden niyet okumamızı beklemesin

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 18:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmaması ile ilgili, "Bizim kiminle ittifak yaptığımız Genel Başkanımız tarafından açıklandı.

CHP'li Öztrak'tan HDP açıklaması: Kimse bizden niyet okumamızı beklemesin

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, HDP'nin bazı büyükşehirlerde aday çıkarmaması ile ilgili, "Bizim kiminle ittifak yaptığımız Genel Başkanımız tarafından açıklandı. Biz kimseden bir şey gizlemiyoruz. Ama kimse de bizden niyet okumamızı beklemesin" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın mensuplarının karşısına çıktı. AK Parti iktidarını eleştiren Öztrak, ekonomide gökyüzünün karardığını ve milletin kendini fırtınalı denizin ortasında, kaptansız kalmış bir gemide hissettiğini söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik ABD'nin tutumuna ilişkin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Mazallah ABD, seçimden sonra Kılıçdaroğlu'nu tanırsa ne yaparız?" dediğini belirten Öztrak, "Sayın Bahçeli merak etmesin; sadece ABD değil, bütün dünya bizi bilir. Bizim Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'nda emperyalizme attığımız tokadı ve gücünü sadece aziz milletimizden alan Kuvayı Milliyecilerin partisi olduğumuzu gayet iyi bilirler. Bahçeli bu saçma sapan işleri bıraksın. Saraya bu kadar kıyakçılık yaparsa sonu sarayın ayakçısı olmak olur. Ben bunu kendisine hatırlatmak isterim. Bunların bu kadar hadsizleşmeleri, seçimi kaybettiklerini artık iyice gösteriyor" diye konuştu.
TUNÇ SOYER TARTIŞMALARI
Öztrak, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'e ilişkin tartışmalarla ilgili ise "Tunç Soyer, İzmir'de çok büyük heyecan yaratan ve tüm İzmirlileri kucaklamaya hazır olan ve İzmir'in hiçbir ilçesinde ayrım yapmadan, İzmir'de dünyanın en gelişmiş yaşam standartlarını geliştirebilecek bir kadroyla harekete geçiyor. İzmirliler de bunu görmüş vaziyette. İktidarın ve onun bekçisinin telaşı da bundan. İnsanların geçmişine, babasına ya da sülalesine bakıp buradan bir husumet çıkarmaya çalışmak çaresizliğin ta kendisidir" dedi.
'KİMSEDEN BİR ŞEY GİZLEMİYORUZ'
Bir gazetecinin ''HDP'nin 7 büyükşehirden aday çıkarmamasını nasıl yorumluyorsunuz?'' sorusuna ise Öztrak, ''Bizim kimle ittifak yaptığımız Genel Başkanımız tarafından açıklandı. Biz kimseden bir şey gizlemiyoruz. Ama kimse de bizden niyet okumamızı beklemesin. 'Bir yerlerden ben aday çıkarmıyorum' diyorsa bir parti, bu onun kendi iç meselesidir. CHP ve İYİ Parti, milli bir iş birliğini gerçekleştirmişlerdir. Şimdi bu iş birliğinin sandıkta çok büyük milli bir mutabakata dönmesini bekliyoruz. Bu çerçevede diğer partilere oy veren tüm seçmenlerin oylarına talibiz. 57 milyon seçmenin tamamının oyuna talibiz'' diye cevap verdi.

FOTOĞRAFLI

CHP'li Öztrak'tan HDP açıklaması: Kimse bizden niyet okumamızı beklemesin

PARTNEREvimizin kapıları herkese açıkEvimizin kapıları herkese açık
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıtCHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Erdoğan: Adana Mutabakatı üzerinde durmamız gerekliliğini anlıyoruz (2)Erdoğan: Adana Mutabakatı üzerinde durmamız gerekliliğini anlıyoruz (2)

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.