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CHP’li Öztrak’tan IMF görüşmelerine ilişkin açıklama: “Kimse öküzün altında buzağı aramasın”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, IMF’yle yaptıkları görüşmeye ilişkin, “Yani bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, IMF’yle yaptıkları görüşmeye ilişkin, “Yani bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor? IMF, iş dünyasıyla, akademisyenlerle ve muhalefetle de görüşür. Dünyanın birçok ülkesinde bunu yapmıştır. Kimse, öküzün altında buzağı aramasın” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Irak’ın Kuzeyinde hain terör örgütünün saldırısında 2 Mehmetçiğin şehit olduğunu belirterek başlayan Öztrak, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve milletimize sabır diliyorum. Geçtiğimiz hafta Türkiye, gencecik ama çok da yürekli bir evladını Neslican Tay’ı kaybetti. Neslican, amansız hastalığıyla mücadelesiyle herkese örnek oldu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum” diye konuştu. Öztrak, geçirdiği rahatsız nedeniyle hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de geçmiş olsun dileklerini iletti.

IMF’ye yaptıkları görüşme
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, IMF ile yaptıkları görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
“Bir kere gizli saklı bir görüşme yapmadık. Ankara’da bilinen bir otelin lobisinde orada bulunan bir odada görüşme yaptık. Yani bu görüşmenin gizli olduğu nereden çıkarılıyor? Raci Bey’in haberi yoksa o onun kusuru. Bu söylediklerine baktığım zaman olacak iş değil. Sanki Uluslararası Para Fonunu bu ülkeye biz davet etmişiz gibi konuşuyorlar. Uluslararası Para Fonunu 4. Madde kapsamında inceleme yapmak için ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı. 4. Madde konsültasyonlarının öncelikli muhatapları ekonomi yönetimi ve ekonomi bürokrasisidir. Bunların yanında IMF, iş dünyasıyla, akademisyenlerle ve muhalefetle de görüşür. Dünyanın birçok ülkesinde bunu yapmıştır. Ekonomik gelişmeler hakkında; ekonomi, akademi ve siyaset dünyasının fikirlerini almak isterler ve bizimle yapılan görüşme de bu kapsamdadır. Kimse, öküzün altında buzağı aramasın. Bizim bir gayemiz var o da Türkiye, IMF’ye muhtaç olmasın. Bu ülke krize girdiği andan beri biz, üzerimize vazife olmadığı halde çözüm yollarını açıklıyoruz. Efendim orada ne konuşulmuş? Merak etmeyin arkadaşlar biz devletten geliyoruz. Biz devlet terbiyesi almışız, size ne söylüyorsak onlara da onu söylüyoruz. Bizde gizli olan hiçbir şey yok. CHP her zaman şeffaflıktan yana olmuştur” dedi.

"Bizim kimseye verilmiş bir sözümüz yok"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023’te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ortak adaylık sözü verdiğine ilişkin iddialara ise Öztrak, “Bunlar tam dereyi görmeden paçayı sıvamak gerek. İnsanlar sofralarına et yemeği koyamıyorlar, borçlarını ödeyemiyorlar. Bunlar Türkiye’nin gerçek gündemleri. Çok açık söyleyeyim, bu konuda bizim kimseye verilmiş bir sözümüz yoktur” şeklinde yanıt verdi.
Dün CHP Genel Merkezinde İzmir, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlarının toplantı gerçekleştirdiği söylemlerine ilişkin ise Öztrak, “Hafta sonunda Büyükşehir Belediye Başkanlarımız buraya geldiler ve gerçekten önemli bir hayvancılık projesini dinlediler, tartıştılar ve burada nereye doğru gidilebilir ona baktılar. CHP olarak, bu tür projelerin içinde milletimizin yaşam şartlarını ucuzlatacak ve rahatlatacak önlemlerin peşinde olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
Öztrak, kulislerde konuşulan erken seçim iddialarına yönelik de, “Bizim gündemimizde erken seçim yok ama iktidar ben artık yönetemiyorum bu işin üstesinden gelemiyorum mührü sahibine iade ediyorum derse biz de bundan kaçmayız” şeklinde konuştu.

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