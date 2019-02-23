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CHP'li Salıcı: Şimdi 2002 yılındakinden daha büyük bir ekonomik kriz var (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 00:12 | Son Güncelleme

SALICI: MEMLEKETİN HUZURA VE BARIŞA İHTİYACI VAR Seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, partisinin seçim irtibat bürosunda vatandaşlara seslenerek, "Bizim kimseyle kavga etmeye niyetimiz yok.

SALICI: MEMLEKETİN HUZURA VE BARIŞA İHTİYACI VAR

Seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, partisinin seçim irtibat bürosunda vatandaşlara seslenerek, "Bizim kimseyle kavga etmeye niyetimiz yok. Bu memleketin kavgaya ihtiyacı yok. Bu memleketin huzura ve barışa ihtiyacı var. Bu memleketin nereden geldin demeye değil, nerede durdun demeye değil, kökenin, dilin nedir demeye değil hepsini kucaklamaya ihtiyacı var. Bizim kavgayla işimiz yok. Etmiş oldukları kötü sözler sahibinindir. Bizi bağlamaz. Onun için biz güzellikten, sevgiden, huzurdan bahsetmeye devam edeceğiz. İşten, aştan, ekmekten bahsetmeye devam edeceğiz. Bu memleketin vatandaşını birbirine kırdıracak, böldürecek, kem gözle baktıracak bir ortamın artık kapanması gerekiyor" diye konuştu.

Oğuz Kağan Salıcı ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

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