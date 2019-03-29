CHP'li Soyer: 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, "Şimdi bizim bir devlet babamız var ya, bazen devlet baba öfkelenir, sertleşir, kızar ve hatta döver. 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak, yani evlatları arasında ayrım yapmayan, hepsini birden kucaklayan, hepsine aynı şevkati gösteren ve hepsini ileriye gitmesin için canla başla çalışan bir belediye ananız olacak" dedi.

Yenişehir Mahallesi'nde, Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Yangir, tarafından düzenlenen 'Roman Şenliği'nde Hamdi Atakay ve orkestrası çaldığı birbirinden haraketli parçalar ile eğlenceli dakikalar yaşattı. Etkinliğe CHP'li Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur da katıldı.

'İZMİR'İ RENKLENDİREN SİZSİNİZ'

Büyük coşkuyla karşılanan Soyer, sahneye oynayarak çıktı. Roman vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Soyer, "Sevgili kardeşim dedi ki; bizim bir milletvekilimiz var, ama yetmiyor. Bende buradan sevgili vekilim ile beraber huzurunuzda söz veriyorum. Sizi 1 Nisan'dan itibaren bir büyükşehir belediye başkanınız olacak, Konak belediye başkanınız olacak. Sevgili kardeşlerim, bizim kampanyadaki sloganımızı hatırlayacaksınız 'Çok renk, çok ses ve çok nefes' sloganımızdaki o çok renk sizsiniz, İzmir'i renklendiren sizsiniz" dedi.