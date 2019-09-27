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CHP'li Torun: Bu görüşme gizli kapaklı değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2019 13:09 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, IMF heyeti ile otelde gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Bu görüşme gizli kapaklı değil.

CHP'li Torun: Bu görüşme gizli kapaklı değil

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, IMF heyeti ile otelde gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Bu görüşme gizli kapaklı değil. Otele arka kapıdan girmemiş ya da böyle bir toplantıya gittiğini inkar etmemiş. Sonuçta herkesin bildiği ve tanık olduğu bir olay" dedi.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Torun, İstanbul'da meydan gelen deprem ile ilgili, "Bu felaketin bir daha yaşanmaması için söylenilen, düşünülen ve planlanan her şeyin neredeyse tam tersini yaptık, yerine getirmedik. Burada 'sen şunu yaptın, ben bunu yaptım, yapıldı ya da yapılmadı' tartışmasını açmak istemiyorum. Ancak deprem önlemi için toplanan paraların nereye gittiğini, deprem toplanma alanlarının kimlere peşkeş çekildiğini sorma hakkımız da var. Bilim insanlarının söylediklerini değil de belli çıkar çevrelerinin söylediklerini yapmaya devam edersek ne depreme ne de herhangi bir felakete hazır olamayız. İmar yasalarının yeniden ele alınıp mutlaka kalıcı olması ve ağır müeyyideler getirilmesi lazım" diye konuştu.
IMF GÖRÜŞMESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IMF ile CHP yetkililerinin görüşmesine ilişkin, "Neden genel merkezde değil de bir otel odasında görüştüler?" sözleri sorulan Torun, "Kendileri 11 gün boyunca görüştüler, onlar nerede görüştüler? Yani 11 gün boyunca IMF yetkilileri ile her türlü toplantıyı yaptılar, nerde yaptıklarını biz bilmiyoruz. Ama sonuçta bir davet gerçekleşmiş ve o davete de genel başkan yardımcımız icabet etmiş. Bu görüşme gizli kapaklı değil. Otele arka kapıdan girmemiş ya da böyle bir toplantıya gittiğini inkar etmemiş, sonuçta herkesin bildiği ve tanık olduğu bir olay. Sonuçta bu görüşmeyi kendileri de yaptı. 11 gün boyunca ne görüştüler onu açıklasınlar" dedi.

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