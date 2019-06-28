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CHP'li Yavuzyılmaz, navigasyon uygulamalarını Meclis gündemine taşıdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2019 16:49 | Son Güncelleme

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sürücülerin yolculuk güzergahlarını belirlemesinde yardımcı olan navigasyon uygulamalarının vatandaşları hiçbir uyarı yapmadan ücretli yollara yönlendirmesiyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

CHP'li Yavuzyılmaz, navigasyon uygulamalarını Meclis gündemine taşıdı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sürücülerin yolculuk güzergahlarını belirlemesinde yardımcı olan navigasyon uygulamalarının vatandaşları hiçbir uyarı yapmadan ücretli yollara yönlendirmesiyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Yavuzyılmaz, bakanlıkça araç geçiş garantisi verilen ücretli yollara ilişkin olarak, navigasyon hizmeti sağlayan firmalarla herhangi bir anlaşma yapılıp yapılmadığının yanıtlanmasını istedi.
Milletvekili Yavuzyılmaz, TBMM’ne sunduğu soru önergesinde özellikle büyükşehirlerde ve şehirlerarası yolculuklarda günde binlerce sürücünün cep telefonlarından kullandığı navigasyon uygulamasının önerdiği öncelikli rotaların ücretli geçiş gerektiren yollar üzerinden çizilmiş rotalar olduğuna dikkat çekti. Alternatif rotalara göre mesafe ve varış süresi açısından dezavantajının olmasına ya da kayda değer bir avantajının olmamasına rağmen sürücülerin ziyadesiyle ücretli geçiş gerektiren yollar üzerinden çizilmiş rotalara yönlendirildiğini ifade eden Yavuzyılmaz, ücretli yol ikazlarının ve ücretli yolların kullanılmaması seçeneğinin de tam anlamıyla doğru çalışmadığını ve kullanıcıları yanlış yönlendirdiğini vurguladı. Yavuzyılmaz, navigasyon uygulamalarında ‘ücretli yolların kapanması’ seçeneği seçilerek dahi yolculuk yapılsa da sürücülerin ücretli köprü veya tünellere yönlendirildiğini, örnekleriyle önergesinde yer verdi.
Bakanlığın bu uygulamaların işleyiş ve kontrollerine ne kadar müdahil olup olmadığını, uygulamaların yönlendirdiği güzergah tercihleri hakkında veri sağlayıcıları ile ücretli yol işletmecilerinin herhangi bir anlaşmasının söz konusu olup olmadığını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a soran Yavuzyılmaz, önergesinde şu sorularında yanıtlanmasını istedi:
"Paralı otoyollar, köprüler veya geçitleri işleten firmalar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında yapılan sözleşmelerde, bu firmalarla, navigasyon hizmet sağlayıcıları arasındaki sözleşme, anlaşma, ilişki, iş birlikleri kapsamında bu paralı otoyolları kullanan araç sahibi vatandaşların haklarının korunmasına, istismar edilmemesine ilişkin esaslar belirlenmiş midir? Yol işleten firmalar ve veri sağlayıcılarının bu kapsamlardaki denetimi bakanlığınız tarafından yapılmamakta mıdır? Yapılıyorsa hangi yöntemlerle yapılmaktadır? Navigasyon hizmet sağlayıcılarının kullanıcılarına önerdiği rota alternatiflerinde varış süresi, mesafe uzunluğu ve güzergah üzerindeki ücretli kısımların bilgilendirmelerinin doğru ve eksiksiz yapılıp yapılmadığı Bakanlık tarafından test edilmekte midir? Edilmiyorsa testi planlanmakta mıdır? Test edilmekteyse, test sonuçları nelerdir, hangi tespitler yapılmıştır? Bu testler hangi sıklıkla yapılmaktadır? Ücretli otoyollara giden yol girişlerinde, ana yollardan ücretli yollara geçilen yol ayrımları ve sapaklarda, gidilen yolların ücretli yol olduklarına dair tabelaların tümü eksiksiz olarak yerleştirilmiş midir? Ücretli otoyol olup da girişinde tabelası eksik olan var mıdır? Ücretli otoyol ve köprü girişlerinde uyarı levhası bulunmadığı için bu yolları sehven kullanıp ücret ödemek zorunda kalan araç sürücülerinin, eksik bilgilendirme dolayısıyla yanıltıldıkları gerekçesiyle ilgili mercilere başvurarak ödedikleri ücretlerin iadesini talep etmeleri halinde, Bakanlıktan veya bu yolları işleten firmalardan ücret iadeleri almaları mümkün müdür? Bakanlıkça, araç geçiş garantisi verilen ücretli yollara ilişkin olarak, navigasyon hizmeti sağlayan firmalarla herhangi bir anlaşma yapılmış mıdır? Ya da planlanmakta mıdır?”

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