CHP’liler, 23 Nisan töreninde ’Andımız’ı yanlış okudu

Bolu’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıt Park’ta tören düzenleyen CHP’liler, ’Andımız’ı yanlış okuyunca gülmekten kendilerini alamadı.

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıt Park’ta tören düzenledi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve partililerin katıldığı törende, Andımız’da okundu. Ancak, geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenen alternatif törende olduğu gibi Andımız yine yanlış okundu. Kalabalığa Andımız’ı okutan emekli öğretmen Remzi Kocaman, Andımız’da geçen ‘Küçüklerimi korumak’ cümlesini, ‘Büyüklerimi korumak’ şeklinde okumasının ardından törene katılanlar kendilerini gülmekten alamadı.

Yapılan hata sonrası kısa süre kahkahaların atıldığı tören, yanlışın düzeltilerek Andımız’ın okunmasıyla son buldu.



