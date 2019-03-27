TEKİRDAĞ (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerimizin suçu yok, onlar partisine oy veriyor, hizmet gelmiyor. Bu sefer gelir diye bir daha veriyorlar, daha iyi adayı getiriyorlar ama mantalite değişmiyor. Bu zihin değişmezse, insanın yüreğinde şehir ve insan sevgisi olmazsa hiçbir şey değişmez. CHP'liler de bu zihniyetten kurtulmak istiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Çorlu ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Tekirdağ ve ilçelerinin 31 Mart'ta değişim için hazır olduğunu söyledi. Değişim için 4 gün kaldığını ifade eden Çavuşoğlu, "Cumhur İttifakı olarak yerelde kalkınmayı güçlendirmek için her şehrimizde, ilçeler, büyükşehirler ve beldeler de dahil titiz çalışmayla adaylarımızı belirledik. Adaylarımız o şehirlerimize hizmet etmek için yola çıktı. O şehirler için projeler, fikirler, vizyon ortaya koydu." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Tekirdağ ve Çorlu için projeler üretildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'a yılda 1 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Milletvekillerimizin çalışmalarıyla, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'a önem vermesiyle, hizmetler geliyor. Önümüzdeki yıllarda da gelmeye devam edecek. Tekirdağ'ın meselelerine duyarsız değiliz. Cumhurbaşkanımız Tekirdağ'ın önemini biliyor. Tekirdağ'ın Türkiye ekonomisine katkılarını iyi biliyoruz. Tekirdağ'ın sanayi şehri olduğunu, üreten bir şehir olduğunu, Türkiye'nin her yerinden gelip burada kardeşlerimizin iş bulduğunu biliyoruz. Burada üretilen ürünlerin yurt dışında satılmasıyla ihracatımız sizlerin sayesinde artıyor. Dolayısıyla sizleri desteklemek, sizlerin sorunlarını çözmek, sizlere hizmetin en iyisini getirmek, devletimizin görevi."