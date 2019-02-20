HABER

CHP'LİLER PARTİDE KAPILARI YUMRUKLARI, TELEVİZYONU KIRDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 15:27 | Son Güncelleme

İzmir'de CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in adaylığının geri çekilmesine tepki göstererek, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yapan partililer, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşmek istedi.

İzmir'de CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in adaylığının geri çekilmesine tepki göstererek, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yapan partililer, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşmek istedi. İçeri alınmayan partililer ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri daha sonra, partililerin talebini Başkan Yücel'e iletti. Partililerden oluşan 5 kişilik heyet, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüştü. Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin ardından, Deniz Yücel'in odasından çıkan gruptaki bir erkek, önce basın odasının bulunduğu cama yumruk attı. Ardından il binasının giriş kapısının yanında bulunan televizyona yumruk vurdu. Televizyonun sağ kısmı kırıldı. Partililer daha sonra kırılan televizyonu çıkararak yerine yeni bir televizyon taktı. Öte yandan, İl binasındaki kalabalık da yapılan görüşmenin ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü
----------------------
-CHP'de kırılan televizyon
-Kırılan televizyonun yerine yenisinin takılması

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

===============================================

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı Kabus gibi! Ölü bedenleri her yeri sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Adaylık parasını yatıramayınca gözyaşlarını tutamadı!

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Bomba iddia! Daha yeni evlenmişlerdi...

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Fatih Terim'in olay fotoğrafı ortaya çıktı

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Maalesef içimizden vurulduk'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Bir annenin yardım çığlığı 'Zamanı durdurmak istiyorum'

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

Hatay'a kan donduran görüntü! 3 kadın bu halde bulundu

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' deyip eline fırçayı alınca...

Devlet hastanesine şaşırtan görüntü! 'Burası pis' dedi ve...

Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

Cezaevinde çok kitap okuyan tutuklu ve hükümlüye ödül

Hırsız, suç ortağını yıktığı duvarın altında bıraktı

Hırsız, suç ortağını yıktığı duvarın altında bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.