CHP'LİLER PARTİDE KAPILARI YUMRUKLARI, TELEVİZYONU KIRDI

İzmir'de CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in adaylığının geri çekilmesine tepki göstererek, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yapan partililer, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşmek istedi. İçeri alınmayan partililer ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri daha sonra, partililerin talebini Başkan Yücel'e iletti. Partililerden oluşan 5 kişilik heyet, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüştü. Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin ardından, Deniz Yücel'in odasından çıkan gruptaki bir erkek, önce basın odasının bulunduğu cama yumruk attı. Ardından il binasının giriş kapısının yanında bulunan televizyona yumruk vurdu. Televizyonun sağ kısmı kırıldı. Partililer daha sonra kırılan televizyonu çıkararak yerine yeni bir televizyon taktı. Öte yandan, İl binasındaki kalabalık da yapılan görüşmenin ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-CHP'de kırılan televizyon

-Kırılan televizyonun yerine yenisinin takılması

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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