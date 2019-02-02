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CHP’nin 71 belediye başkan adayı daha belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2019 22:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "902 yer, 18 Büyükşehir, 38 il, 637 ilçe, 210 beldemizi belirledik.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "902 yer, 18 Büyükşehir, 38 il, 637 ilçe, 210 beldemizi belirledik. Çalışmalarımız devam ediyor. Zannediyorum çok kısa süre içerisinde tamamını belirlemiş olacağız" dedi.
CHP’nin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Önce CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleşti. Ardından MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen isimler Parti Meclisi’nin onayına sunuldu. Toplantıların ardından belirlenen isimleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıkladı. Torun yaptığı açıklamada, "Bugünkü Parti Meclisi toplantımızla birlikte ülke çapında belediye başkan adaylarımızı büyük ölçüde tamamlamış olduk. Yaklaşık 902 civarında belediye başkan adayımızı tespit ettik. Bugün 1 Büyükşehir adayımızı ve 2 il adayımızı açıklıyoruz. Erzurum Büyükşehir adayımız Mehmet Sait Şimşek, Muş Adayımız Tansu Saraç, Şırnak adayımız Osman Can. İstanbul’dan 4 ilçemizi açıklıyorum: Beyoğlu Belediye Başkan Adayımız: Alper Taş. Biliyorsunuz Alper Taş, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Genel Başkanıydı. Küçükçekmece Başkan Adayımız: Kemal Çebi, Kadıköy: Bildiğiniz gibi Şerdil Dara Odabaşı’nı bugün teknik açıdan tekrar oyladık ve tartışmayı sonlandırdık. Şişli adayımız ise Muammer Keskin İzmir’den ise Buca Belediye Başkan Adayımız Sayın Suat Nezir oldu" ifadelerini kullandı.
Torun, basın mensuplarının sorularını da cevapladı. "Diğer adaylar için genel başkana yetki verildi mi?" sorusu üzerine Torun, "Kalan yerler için Parti Meclisimiz Genel başkanımıza yetki vermiştir. Sadece açıklanmayan yerlerle ilgili yetki verildi. 902 yer, 18 Büyükşehir, 38 il,637 ilçe, 210 beldemizi belirledik. Çalışmalarımız devam ediyor. Zannediyorum çok kısa süre içerisinde tamamını belirlemiş olacağız" cevabını verdi.
Torun, kalan yerler için Kılıçdaroğlu ve MYK’ya yetki verildiğini ifade etti.
İzmir Bayraklı’yla ilgili soruya Torun, "Bayraklı’yla ilgili Parti Meclisimiz özgürce tartışmıştır. Bu tartışma dışarıya bir kavga gibi anlatılması. Bütün PM Üyelerimiz fikirlerini özgürce söylemektedir. Her bir belediyemiz her yönüyle değerlendirilmektedir. Bu çerçevede görüşler oluşmuştur" açıklamasında bulundu.

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