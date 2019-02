CHP'nin adayı Soyer, ilk projesini bisiklet turundan sonra açıkladı

Taylan YILDIRIM- Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, kentteki bisiklet kulüpleri ve gruplarının da katılımıyla bisiklet turu yaptı. Üçkuyular İskelesi'nden Konak İskelesi'ne kadar bisiklet tutkunlarıyla pedal basan Tunç Soyer, 26 Şubat'ta açıklayacağı projelerinden birine dair ilk bilgileri de paylaştı. Bisikleti hem ulaşım hem de spor için daha aktif kullanacaklarını anlatan Soyer, 500 dönüm üzerine kurulu, her türlü ihtiyacın karşılanacağı bisiklet kamp alanı oluşturacaklarını söyledi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, bugün, hafta sonları buluşan bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldi. Üçkuyular İskelesi'nde toplanan bisikletlilere katılan Tunç Soyer, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden Konak İskelesi'ne kadar pedal çevirdi. Tunç Soyer bir yandan bisiklet sürerken, yol kenarında kendisini selamlayanlara da karşılık verdi.

BİSİKLET PROJESİNİ AÇIKLADI

Bisiklet turu sırasında Konak Vapur İskelesi önüne gelindiğinde basın açıklaması yapan Tunç Soyer, İzmir'e dair 26 Şubat günü açıklayacağı projelerinden birini ilk kez duyurdu. Bisikletin kent içini önemini vurgulayan Tunç Soyer, bisiklet tutkunları için zeytin ile bisiklet sporunun buluşmasını simgeleyen, 'Olivelo' ismini verdikleri projeyi hazırladıklarını söyledi. Soyer, "Aslında 26 Şubat günü açıklayacaktım ama yeri geldiği için burada söyleyeyim. Olivelo, zeytin ve bisikletin buluşmasıyla oluşacak bir projemiz. 500 dönüm arazi üzerine bisiklet kampı yapıyoruz. Olağanüstü olacak. Kampta çamaşırhanesinden yemekhanesine, bulaşıkhanesine kadar her türlü ihtiyacın giderilebileceği olanaklar olacak. Örneğin; Efes'e tur yapmak isteyen bisiklet tutkunları, burada mola verebilecek. Kentin bitişiğiyle, doğanın ortasında bir yerde bu kamp alanı. Ancak tam yerini 26 Şubat günü söyleyeceğim. Projenin fizibilitesi hazır, hemen 1 Nisan'da hareket geçeceğiz" dedi.

Projeyi duyan bisikletçilerin alkışladığı Tunç Soyer, "Bugün bu turda gördüm ki çok özlemişim. Nefes aldığımı hissettim. İzmir'i bisikletle daha çok buluşturmamız lazım. Böyle bir cennette bisikletin eksikliği çok hissediliyor. Hem spor hem de ulaşım aracı olarak bisikletin kullanılması lazım. Asırlık spor kulüplerinin bisiklet branşının olmasını arzu ediyoruz. Bunun için çalışacağız. Toplu ulaşıma entegrasyonu için çalışacağız. Tüm bunların yanında uluslararası dünyanın her yerindeki bisiklet yarışmalarına katılalım. O yarışmaları İzmir'e davet edelim. Şehir yarışları hayal ediyorum. Ege Bölgesi ligi olabilir. Bisikletçi arkadaşlarla oturup konuşacağız. Ama şunu çok açık ve net söyleyeyim; Bisiklet hem ulaşım için hem de spor için olacak" diye konuştu.