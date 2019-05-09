"CHP'nin maskesi, sefalet ve perişanlığı önleyemeyecektir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP'nin kırılgan ve saydam maskesi, 23 Haziran'da zillet ittifakının yaşayacağı yıkım, hayal kırıklığı, sefalet ve perişanlığı önleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

MHP Basın Biriminden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarını eleştirdi.

CHP'nin eski vesayetçi alışkanlıklarını terk edemediğini ve 21. yüzyıl Türkiye'sini anlamakta zorlanan ve ülkenin sorunları karşısında özgün politika üretme becerisini gösteremediğini dile getiren Yalçın, anamuhalefet partisinin son dönemde çelişkiler ve tutarsızlıklarla boğuşmayı sürdürdüğünü belirtti.

Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımıza yönelik 'kapaklı' göndermesinden, eteğinde çok sayıda taş biriktirdiği ama bir türlü dökemediği anlaşılmaktadır. Lakin Kılıçdaroğlu, hıncını Sayın Devlet Bahçeli'den çıkarma işini avenesine havale etmiş olmalı ki CHP sözcülerinden Engin Özkoç dün çıkıp MHP Lideri Sayın Bahçeli hakkında bir alay seviyesiz ve boş iddia dillendirmiştir. Özkoç'un açıklamaları da tıpkı patronu Kılıçdaroğlu gibi Türkiye’nin gerçeklerinden, politikanın dinamiklerinden bihaber zavallı bir kafanın hezeyanlarını yansıtmaktadır. 'Devlet Bahçeli yok hükmündedir' diye boyundan ve partisinin millet nezdindeki ederinden büyük laflar eden Engin Özkoç'u, Sayın Genel Başkanımıza yaptığı göndermeler ve içindeki erik kurusunu açığa vuran dokundurmalarla bizzat kendi patronu yalanlamaktadır."