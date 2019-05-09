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"CHP'nin maskesi, sefalet ve perişanlığı önleyemeyecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 12:59 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "CHP'nin kırılgan ve saydam maskesi, 23 Haziran'da zillet ittifakının yaşayacağı yıkım, hayal kırıklığı, sefalet ve perişanlığı önleyemeyecektir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP'nin kırılgan ve saydam maskesi, 23 Haziran'da zillet ittifakının yaşayacağı yıkım, hayal kırıklığı, sefalet ve perişanlığı önleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

MHP Basın Biriminden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarını eleştirdi.

CHP'nin eski vesayetçi alışkanlıklarını terk edemediğini ve 21. yüzyıl Türkiye'sini anlamakta zorlanan ve ülkenin sorunları karşısında özgün politika üretme becerisini gösteremediğini dile getiren Yalçın, anamuhalefet partisinin son dönemde çelişkiler ve tutarsızlıklarla boğuşmayı sürdürdüğünü belirtti.

Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine ilişkin olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımıza yönelik 'kapaklı' göndermesinden, eteğinde çok sayıda taş biriktirdiği ama bir türlü dökemediği anlaşılmaktadır. Lakin Kılıçdaroğlu, hıncını Sayın Devlet Bahçeli'den çıkarma işini avenesine havale etmiş olmalı ki CHP sözcülerinden Engin Özkoç dün çıkıp MHP Lideri Sayın Bahçeli hakkında bir alay seviyesiz ve boş iddia dillendirmiştir. Özkoç'un açıklamaları da tıpkı patronu Kılıçdaroğlu gibi Türkiye’nin gerçeklerinden, politikanın dinamiklerinden bihaber zavallı bir kafanın hezeyanlarını yansıtmaktadır. 'Devlet Bahçeli yok hükmündedir' diye boyundan ve partisinin millet nezdindeki ederinden büyük laflar eden Engin Özkoç'u, Sayın Genel Başkanımıza yaptığı göndermeler ve içindeki erik kurusunu açığa vuran dokundurmalarla bizzat kendi patronu yalanlamaktadır."

- "CHP milli mutabakat ruhundan uzaklaştı"

CHP'nin, 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu milli mutabakat ruhundan hızla uzaklaştığını vurgulayan Yalçın, İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptalinden sonra şaşkına dönen CHP ve yancılarının, halay havasından yanık gazele döndüğünü savundu.

"İstanbul'da İmamoğlu'na mazbata verilince ağızlarından bal damlayan, demokrasi, hoşgörü, sevgi ve kardeşlik sayıklamaktan dilleri şişen CHP sözcüleri, YSK kararı belli olunca derhal gerçek tıynetlerini göstermişlerdir." ifadesini kullanan Semih Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Vesayetçi, darbeci ve tehditkar asıllarına rücu etmişler, yılana bile rahmet okutan zehirli dillerini yeniden açığa çıkarmışlardır.
CHP, HDP ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerine yönelik kripto iş birliğini gizlemek için iki yüzlü demokratlığı, sahte adalet arayışını, yalancı hoşgörüyü, 'Ben de milliyetçiyim.' mavrasını ve 'TC' ibaresine sahip çıkıyor gibi görünmeyi, gerçek yüzünü gizlemek için maske olarak kullanmıştır. CHP'nin bu kırılgan ve saydam maskesi, 23 Haziran'da zillet ittifakının yaşayacağı yıkım, hayal kırıklığı, sefalet ve perişanlığı önleyemeyecektir."

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

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