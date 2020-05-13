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Chris Redfield geri dönebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.05.2020 12:03 | Son Güncelleme

Resident Evil 8 üzerinde çalışmaların yapılıyor olması sürpriz değil, zaten milyonlarca hayranı olan bir serinin devam oyunundan söz ediyoruz. Henüz Capcom tarafından resmi bir açıklama gelmese de, sızıntı ve söylenti bilgiler neticesinde heyecanlanmadan edemiyoruz.

Chris Redfield geri dönebilir

Kısa süre önce gelen bilgilerde, RE8’in çok korkunç bir oyun olacağından söz ediliyordu. Öyle ki, oyunun “Karanlık ve ürkütücü” olacağını belirten söylenti detaylar vardı. Yeni gelen söylentiler ise, serinin önemli karakterlerinden Chris Redfield’in geri dönebileceği yönünde. Fakat bir sorun var. Redfield geri dönse bile oyuncuların onu ilk etapta tanımakta zorluk çekebilecekleri, hatta tanıyamayacakları söyleniyor.

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Tüm bu Resident Evil 8 söylentilerinin kaynağının aynı olduğunu da belirtelim, Dusk Golem. Golem, Redfield’ın yeni tasarım detaylarıyla geri döneceğini, hatta klasikleşmiş başka karakterlerin de geri döneceğini, ancak şu aşamada bilgi veremeyeceğini belirtiyor.

RESİDENT EVİL 8 İÇİN YENİ İDDİALAR

RE8’in PC, güncel konsollar ve yeni nesil konsollar için geliştirildiği, önümüzdeki sene itibarıyla da satışa sunulacağı ön görülüyor. Öte yandan, oyunun PS5’e özel olarak (En azından zamana özel) çıkabileceği iddiaları da var.

Capcom’un video oyun dünyasının ardından sinema dünyasında da beğeni toplayan RE serisi, bildiğiniz gibi uzun süre boyunca Milla Jovovich ile yol almıştı. Her ne kadar orijinal oyunlarla hikaye bağlamında pek alakası olmasa da, Jovovich’in canlandırdığı Alice karakteri ve aksiyon yüklü sahneler büyük beğeni toplamıştı. Yetkililer, şimdi de seriyi yeni karakterlerle en baştan başlatmayı planlıyor. Evet, aslında birden fazla film yolda diyebiliriz.

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