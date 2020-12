Chrissy Teigen bebeğini kaybetmişti! Sütü gelmeyen annelere seslendi: Utanmayın

Model ve yemek kitabı yazarı Chrissy Teigen, Ekim ayında hamileliğinin 20. haftasında üçüncü çocuğu Jack'i trajik bir şekilde kaybettikten sonra yavaş yavaş sosyal medyaya geri dönüyor.

Kızı Luna ve oğlu Myles'in annesi olan Chrissy, Twitter'da paylaşımda bulunarak, hangi nedenle olursa olsun çocuklarını emziremeyen annelerin yaşayabileceği suçluluk duygusundan bahsetti.

Dünyanın damgalamaya son vermesi gerektiğini ve 'mama ile beslemeyi normalleştirmemiz' gerektiğini ekledi. Bununla birlikte, 'emzirmeyi normalleştirmenin' hâlâ önemli olduğunu da not etti.

Chrissy yazı dizisine şöyle devam etti: 'Emzirmeyi normalleştirmek çok büyük, harika bir şey. Ama depresyon ve benzeri nedenlerden dolayı süt gelmemesi nedeniyle mama kullanmak zorunda kalmaktan kesinlikle daha fazla utanç duydum.

ok I'm gonna say something and you all are definitely gonna make it a thing but here goes: normalize formula.