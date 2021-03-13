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Chrome Android sürümü yeni özelliklere kavuşacak

13.03.2021 09:17 | Son Güncelleme:
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Chrome Android sürümü yeni özelliklere kavuşacak

Google Chrome, dünyadaki en popüler ve yaygın olarak kullanılan web tarayıcısı. Android için ise varsayılan web tarayıcısı. Bu da haliyle Chrome’u cep telefonlarında da en yaygın kullanılan tarayıcı yapıyor. Google, Chrome Android tarayıcısına rutin olarak yeni özellikler ekliyor. En son özellik ise dikkat çekecek.

Google, bu haftanın başlarında Android için Chrome 89’u kullanıma sundu. Yeni sürüm, bağlantıları yeni bir sekmede açmak yerine öncesinde ayrı bir sayfadan önizleme olanağı sunuyor. Android’de Google Chrome’un en son sürümüne güncelledikten sonra, bir bağlantıya uzun bastığınızda açılan menüde “Önizleme” seçeneğini görebileceksiniz. 9to5Google’a göre, Önizleme’ye dokunduğunuzda önizleme sayfası yeni bir sayfa gibi açılacak. Bu sayfa, orijinal web sayfasındaki görünür alanın neredeyse tamamını kaplayacak.

Google Chrome’daki bu Önizleme penceresinin en üstünde, sayfa başlığını, web sitesinin adını ve web sitesinin favicon’unu içeren bir çubuk göreceksiniz. Sağ tarafta, Önizlemeyi full versiyonla başka bir sekmede başlatmak veya kapatmak için seçenekler mevcut. olacak. Önizlemeyi kısmen küçültmek için ise sekmeyi de sürükleyebilirsiniz.

Ancak ne yazık ki arka plan sayfasında bir şeyler okumak için, Önizleme sayfasını yeniden boyutlandıramazsınız. Çubuğu yukarı doğru sürüklemek Önizleme’yi orijinal görünümüne genişletirken aşağıya doğru sürüklemek Önizleme’yi kapatacaktır. Google bu özelliği 2018’den beri test ediyor. Önceden özellik “Sneak peek” olarak adlandırılıyordu. Özellik bundan önce “Gizli göz atma” olarak adlandırılıyordu.

Dikkat! HES kodu olmadan dışarı çıkmayın!


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