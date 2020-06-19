Chrome RAM tüketim sorunu ortadan kalkacak

Microsoft, Windows 10 2004 güncellemesi ile Chrome RAM tüketim sorununun düzeltileceğini açıkladı.

TELAFFUZ EDİLEN ORAN YÜZDE 27

Microsoft cephesinden gelen açıklamalara göre; Chromium tabanlı Microsoft Edge’in RAM tüketimi tam tamına yüzde 27‘ye kadar düşecek. Yapılan bellek yönetimi iyileştirmesi ile diğer uygulamalarında RAM tüketiminde gözle görünür iyileştirmeler yaşanacak.

Microsoft’un yeni bellek yönetiminin şimdilik nasıl çalıştığı tam olarak açıklanmadı. Kademe kademe sunulan Windows 10 2004 güncellemesi PC’nize geldiğinde mutlaka yüklemenizi tavsiye ediyoruz. Sistem genelinde de performans iyileştirmeleri barındıran bu güncelleme sistemdeki güvenlik açıklarını da kapatıyor.

WİNDOWS 10 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar>Güncelleme ve Güvenlik>Windows Update bölümünü açın ve Güncellemeleri kontrol et’i seçin. Güncelleme hazır olduğunda, İndir ve Yükle seçeneğini seçebilirsiniz.

Windows 7’ye olan desteğini kestikten sonra Windows 10’a daha fazla ağırlık veren Microsoft, yükü azaldığı için daha fazla yenilik sunmaya odaklanabiliyor. Windows 10 için yayınlanan 2004 bir diğer adıyla Mayıs ayı güncellemesi bu yılın en büyük çaplı güncellemesi olacak. Asıl yenilikleri görmek için 2021 yılını beklemeniz gerekecek.

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