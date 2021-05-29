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Chrome yeni güncelleme ne tür kolaylıklar sağlayacak?

29.05.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chrome yeni güncelleme birçok açıdan tarayıcıyı daha kolay hale getirdi. Peki yeni gelen güncelleme hangi detayları içeriyor. İşte konu ile alakalı merak edilenler.

Chrome yeni güncelleme ne tür kolaylıklar sağlayacak?

Dünyanın en büyük tarayıcıları genellikle Mozilla Firefox, Chrome ve Safari olarak görülüyor. Ancak son dönemlerde artan rekabet nedeniyle yeni internet tarayıcılarının ön plana çıktığını görüyoruz. Google ise bu rekabette geri planda kalmamak için bazı önlemlere başvurdu.

Alınan bu önlemlerden ilki güncelleme sayısını artırmak oldu. Şirket mümkün olduğunca fazla güncelleme yayınlayıp sürüm yükseltmeye gayret ediyor. Chrome 91 olarak adlandırılan yeni sürüm birçok özelliğe sahip. Bunlardan ilki kopyala+yapıştır seçeneği ile ilgili. Şirket bu konuda işlev geliştirici düzenlemeler yaptı.

Bu yeni sürüm içerisinde CRTL+C/CTRL+V dosya kopyalayıp yapıştırmak için de kullanılabilecek. Normalde sadece onunla metin kopyalayıp yapıştırma imkanınız vardı. Yeni düzenleme ile birlikte dosyalarda da benzeri işlemler yapılabiliyor.
Google tarafından yapılan bu yeni güncellemede ayrıca modern ve minimalist versiyonların ön plana çıktığı görülüyor. Özellikle yeni ve eski versiyonlar kıyaslandığında tasarım açısından ne tür bir değişim olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca şirket web sitelerinin takip edilmesini ve sitede yayınlanan yeni içeriklerin haber verilmesini bu güncellemede devam ettirecek.
Chrome yeni sürümü sayesinde güvenlik önlemlerinin daha fazla artırılacağı ifade ediliyor. Şimdilik tüm özellikler kullanıcıların hepsine gelmedi. Kademe kademe tüm özelliklerin kullanıcılara sunulması bekleniyor. Peki sizin favori tarayıcınız hangisi?

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