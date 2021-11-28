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Chromebook ekranınızı diğer insanlardan koruyacak

28.11.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google geliştirme kodlarında Google Chromebook ekranınızı koruyabileceğiniz bir özellik yer alıyor.

Chromebook ekranınızı diğer insanlardan koruyacak

İlk etapta bu özelliğin yüz tanıma için olduğu sanıldı. Ancak ortaya çıkan son detaylara göre buradaki amaç daha çok sizi meraklı gözlerden korumak. Otobüste veya işyerinde birilerinin sizi meraklı bir şekilde izlediğini hissetmişsinizdir.

Google işte tam olarak bunu engellemek istiyor. Chromebook cihazlarında insan algılama özelliği yer alacak ve böylece ekrana doğru bakan kişiler otomatik olarak tespit edilecek. Hemen ardından ekranda sizin belirlediğiniz şekilde bir uyarı çıkacak.
Ortaya çıkan son detaylara göre insan algılama özelliği tamamen gizlilik sağlamak için getiriliyor. Bu özelliğin çok farklı kullanım detayları belli oldu. Mesela birisi sizi gözetlediği zaman nasıl uyarı almak istediğinizi belirlemeniz mümkün. Bazıları ses ile uyarı alabiliyor. Kimileri ise ekranda bir göz işareti çıkmasını istiyor.

Burada nasıl bir uyarı alacağınız tamamen size bağlı olacak. Eğer isterseniz ekran tamamen kararacak. Böylece gizli bilgileriniz size kalmış olacak. Bazen çok meraklı gözler ile karşılaşan insanlar durumdan rahatsızlık duyabiliyor. Google yeni geliştirdiği sistem sayesinde bunu engelleyecek. Google Chromebook ekranınızı büyük oranda koruyacak.

Özelliği aktif hale getirmek için web kamera izni vermeniz gerekiyor. Ancak bu izin aynı zamanda sizin Google tarafından izlenmenize neden olabilir.

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