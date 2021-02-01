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CIA, elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtığını açıkladı

01.02.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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CIA, elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtığını açıkladı

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldı. CIA, teşkilatın elindeki tüm belgeleri kamuya açtığını açıkladı. Ancak The Black Vault bunu doğrulamanın bir yolu olmadığını vurguluyor.

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldı.

John Greenewald tarafından yönetilen The Black Vault isimli web sitesi, hükümetin UFO'lar (tanımlanamayan uçan objeler) için belgelediği UAP (tanımlanamayan hava olayları) belgelerini yayımladı. Tüm bu belgelere The Black Vaults'un web sitesinden erişilebiliyor.

Greenewald, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında CIA de dahil olmak üzere birden fazla kurumdan aldığı binlerce dosyayı elle tarayarak 2,2 milyonluk sayfalık arşivi The Black Vault'a yükledi.

Bilgi özgürlüğü aktivisti Greenewald, dosyaları alabilmek adına hükümete çok sayıda FOIA talebinde bulunduğunu açıkladı. Greenewald, The Black Vault sitesinde bulunan toplam 2,2 milyon döküman için ise yıllar içinde 10 binden fazla FOIA talebinde bulundu.

Konuya ilişkin Amerikan Vice News sitesinin teknoloji eki Motherboard'a bir e-mail atan Greenewald, "CIA'in yayımladığı UFO kayıtlarını almak için yıllarca savaştım" dedi.

Gösterdiği çabayı diş çekmeye benzeten Greenewald, "Bunu başarabilmek adına onlarla birlikte dolaştım ve en nihayetinde oldu. İçinde birkaç bin dosyanın yer aldığı büyük bir kutuyu teslim aldım" diye konuştu.

CIA, teşkilatın elindeki tüm belgeleri kamuya açtığını belirtse de The Black Vault bunu doğrulamanın bir yolu olmadığını vurguluyor.

UFO

Greenewald, CIA'in kayıtları TIF (Tag Image File Format) adındaki bir görsel formatıyla sunduğunu ve bunun da belgeler içerisinde arama yapmayı çok zorlaştırdığını söyledi.

Greenewald'un aktardığına göre belgeler ilk 24 saat içerisinde binlerce kez indirildi.

Arşivde Rusya'daki "muhteşem patlama" da dahil pek çok ilginç belge var.

Belgelerin bazıları oldukça netken bazıları ise okunamayacak durumda. Greenewald'a göre arşivin en enteresan belgelerinden birisi, 1970'lerde Bilim ve Teknoloji Müdür Yardımcısı'na elden teslim edilen nesneyle ilgili.

https://twitter.com/blackvaultcom/status/1347535280178302981

The Black Vault'un Twitter hesabında yapılan bir paylaşıma göre, müdür yardımcısı konuyla bizzat ilgileneceğini söylüyor ve ardından da bazı tavsiyeler veriyor. Ancak bu tavsiyeler gizli tutuluyor.

FOIA yasalarına göre sınıflandırılan ilk UFO bilgileri 1970'lerde ve 1980'lerin başında geldi. Bundan sonra Greenewald, dünya dışı olaylarla ilgili olarak hükümetten bilgi almanın son derece zor olduğunu söyledi.

Columbia Journalism Review'e demeç veren Greenewald, FOIA taleplerine oldukça düşkün biri olduğunu söyledi.

Motherboard, CIA'e konu hakkında görüşme talebinde bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını açıkladı.

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