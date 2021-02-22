HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. CIA, elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtığını açıkladı

CIA, elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtığını açıkladı

22.02.2021 04:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
CIA, elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtığını açıkladı

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldı. CIA, teşkilatın elindeki tüm belgeleri kamuya açtığını açıkladı. Ancak The Black Vault bunu doğrulamanın bir yolu olmadığını vurguluyor.

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldı.

John Greenewald tarafından yönetilen The Black Vault isimli web sitesi, hükümetin UFO'lar (tanımlanamayan uçan objeler) için belgelediği UAP (tanımlanamayan hava olayları) belgelerini yayımladı. Tüm bu belgelere The Black Vaults'un web sitesinden erişilebiliyor.

Greenewald, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında CIA de dahil olmak üzere birden fazla kurumdan aldığı binlerce dosyayı elle tarayarak 2,2 milyonluk sayfalık arşivi The Black Vault'a yükledi.

Bilgi özgürlüğü aktivisti Greenewald, dosyaları alabilmek adına hükümete çok sayıda FOIA talebinde bulunduğunu açıkladı. Greenewald, The Black Vault sitesinde bulunan toplam 2,2 milyon döküman için ise yıllar içinde 10 binden fazla FOIA talebinde bulundu.

Konuya ilişkin Amerikan Vice News sitesinin teknoloji eki Motherboard'a bir e-mail atan Greenewald, "CIA'in yayımladığı UFO kayıtlarını almak için yıllarca savaştım" dedi.

Gösterdiği çabayı diş çekmeye benzeten Greenewald, "Bunu başarabilmek adına onlarla birlikte dolaştım ve en nihayetinde oldu. İçinde birkaç bin dosyanın yer aldığı büyük bir kutuyu teslim aldım" diye konuştu.

CIA, teşkilatın elindeki tüm belgeleri kamuya açtığını belirtse de The Black Vault bunu doğrulamanın bir yolu olmadığını vurguluyor.

UFO

Greenewald, CIA'in kayıtları TIF (Tag Image File Format) adındaki bir görsel formatıyla sunduğunu ve bunun da belgeler içerisinde arama yapmayı çok zorlaştırdığını söyledi.

Greenewald'un aktardığına göre belgeler ilk 24 saat içerisinde binlerce kez indirildi.

Arşivde Rusya'daki "muhteşem patlama" da dahil pek çok ilginç belge var.

Belgelerin bazıları oldukça netken bazıları ise okunamayacak durumda. Greenewald'a göre arşivin en enteresan belgelerinden birisi, 1970'lerde Bilim ve Teknoloji Müdür Yardımcısı'na elden teslim edilen nesneyle ilgili.

https://twitter.com/blackvaultcom/status/1347535280178302981

The Black Vault'un Twitter hesabında yapılan bir paylaşıma göre, müdür yardımcısı konuyla bizzat ilgileneceğini söylüyor ve ardından da bazı tavsiyeler veriyor. Ancak bu tavsiyeler gizli tutuluyor.

FOIA yasalarına göre sınıflandırılan ilk UFO bilgileri 1970'lerde ve 1980'lerin başında geldi. Bundan sonra Greenewald, dünya dışı olaylarla ilgili olarak hükümetten bilgi almanın son derece zor olduğunu söyledi.

Columbia Journalism Review'e demeç veren Greenewald, FOIA taleplerine oldukça düşkün biri olduğunu söyledi.

Motherboard, CIA'e konu hakkında görüşme talebinde bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulunduAntalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu
Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütmeInstagram profil fotoğrafı büyütme işlemi nasıl yapılır? Ücretsiz PP büyütme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Aile katliamında kahreden detay

Aile katliamında kahreden detay

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

AK Parti'den CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

AK Parti'den CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

Kazayı izlemek için yavaşlayan otomobile otobüs çarptı

Kazayı izlemek için yavaşladı, kaza yaptı!

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

Antalya'da bir evin bahçesinde kafatası bulundu

Aile içinde alacak verecek kavgası: 1’i kadın 4 yaralı

Aile içinde alacak verecek kavgası: 1’i kadın 4 yaralı

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın: O an çok korktum, ilaç tedavisine başladım

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Yasak var ama... Köpek gezdirmek için 3 kişi sahile inen vatandaşlar: Bunun nesi yanlış?

1 köpeği dolaştırmak için 3 kişi sahile indi: Bunun nesi yanlış?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.