CIA merkezine girmeye çalışan şüpheli etkisiz hale getirildi

ABD'nin Virginia eyaletindeki Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) genel merkezinde hareketli saatler yaşandı.

McLean CIA kampüsünü aracıyla girmeye çalışan bir kişinin kapıdaki silahlı güvenlik güçleri tarafından vurularak, etkisiz hale getirildi.

Şüphelinin, Federal Büro Ajanları (FBI) tarafından vurulduğu belirtildi. FBI konuyla ilgili yaptığı açıklamada “McLean, VA'daki Merkezi İstihbarat Teşkilatı Genel Merkezi dışında bir güvenlik olayına karışan bir kişi, aracından silahla çıktı.

Ve kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girdi" ifadelerine yer verdi. Şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi. Olayın CIA ajanları tarafında soruşturulduğu ifade edildi.



