CIA'nın gizli UFO belgeleri ortaya çıkmaya devam ediyor: Binlerce dosya indirilebilir formatta yayınlandı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) UFO'larla ilgili arşivinin bir kısmı daha kamuoyuna açıldı.

UFO'larla ilgili bütün bilgilerin yayınlandığı belirtilen arşivdeki belgeler aynı zamanda indirilebilir formatta yayınlandı.

Bilgi özgürlüğü aktivisti John Greenewald'ın 'The Black Vault' adlı internet sitesinde yayınlanan 2.2 milyondan fazla arşiv belgesi, Greenewald'ın CIA'ya yönelttiği 10 binden fazla talebin ve bugüne kadar binlerce sayfayı taraması sonucunda hazırlandı.

CIA, yayınlanan belgelerde 'Tanımlanamayan Hava Olayları' (UAP) başlığında bugüne kadar oluşturulmuş arşivin tamamının yer aldığını söylese de, Greenewald CIA'nın bu iddiasını kanıtlamanın bir yolu olmadığı görüşünde.

Black Vault'ta yer alan yazıda, CIA'nın daha önce yayınlanmış kayıtlardan oluşan bir CD hazırladığı ve sitenin 'olabildiğince eksiksiz bir arşive sahip olmak için' içeriği geçen sene edindiği belirtildi.

Yayınlanan belgelerde, bir Rus şehrinde yaşanan bir 'muhteşem patlama' da dahil olmak üzere çok sayıda ilgi çekici belge yer alıyor.