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Cıbıltepe'de yarıyıl tatili yüzleri güldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Türkiye'nin öne çıkan kış turizmi merkezleri arasında yer alan Kars'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi, kış sporu tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Yarıyıl tatilinin hareketli geçtiği gözde kış turizm merkezinde beklenen kar yağışı geç de olsa pistleri doldurdu.

Sarıkamış ilçesinde 2 bin 634 rakımlı sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle turistlerin ilgisini çeken merkezi yarıyıl tatilinde tercih eden kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.

'Yarıyıl tatili yoğun geçiyor'

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı merkezi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler, kristal kar üzerinde, sarıçam ormanları arasında bulunan uzun kayak pistlerini renklendirdi.
Yeni yatırımlarla 5 telesiyej ile toplam uzunlukları 33 kilometreyi bulan 10 slalom pistle hizmet veren kayak merkezinde yarıyıl tatilinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.
Kayak merkezindeki Wayt Park Otel Genel Müdürü Murat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinde sömestir tatilinin yoğun geçtiğini söyledi.
Geçen yıllara göre bu sene kar yağışının az olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:
"Tatil yoğun geçiyor, misafirlerimiz epey rağbet etti. Zaten yarıyıl için yerler çok önceden dolduğu için o konuda bir sıkıntımız olmuyor. Burayı bilen misafirler tercih ediyor ve seviyor. Yeni gelen misafirlerimiz de seneye yer ayırıp gidiyor. Tatilin sonuna geldik bundan sonrası için doluluklar devam ediyor ama umarım daha iyisini yapacağız. Şu an için sadece kar yağışı bekliyoruz."
Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticileri Derneği Başkanı Tarkan Usta ise yarıyıl tatilinde sona yaklaştıklarını anımsattı.

KRİSTAL KAR CIBILTEPE İÇİN AVANTAJ

KRİSTAL KAR CIBILTEPE İÇİN AVANTAJ
Tatilde merkezin büyük ilgi gördüğünü aktaran Usta, "Tatilin son günlerine yaklaştık, pistlerde görüldüğü gibi doluluk oranımız iyi. Kayak hocalarımızın büyük bölümü yoğun şekilde çalışmaktadır. Geçen yıllara göre kar seviyesi az ama Sarıkamış'taki kar kalitesinin kristal olması bizim bu anlamda daha avantajlı olmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Tatil için Hatay'dan merkeze gelen Berkant Bergin de Sarıkamış'ın güzel doğaya ve kayak pistlerine sahip oluğunu tatil için herkesin gelmesi gerektiğini belirtti.
Yarıyıl tatilinde kayak öğrenmeye çalıştıklarını anlatan Bergin, "İskenderun'dan geldik tatilin tadını çıkarıyoruz. Annem bana snowboard aldı, öğretmeye çalışıyor. Öğrenince güzel kayacağım inşallah. Sarıkamış çok güzel her taraf beyaz, çok güzel eğleniyoruz." diye konuştu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Cıbıltepe Kayak Merkezi kış sporu

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