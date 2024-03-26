HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çiftçiler Brüksel'i savaş alanına çevirdi! Polise gübre sıkıp sis bombaları attılar

Çiftçiler Brüksel'i savaş alanına çevirdi! Polise gübre sıkıp sis bombaları attılar

26.03.2024 19:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'da çiftçiler, Avrupa Birliği’nin (AB) tarım politikalarına karşı bir kez daha traktörleriyle Avrupa Birliği'nin de başketi olan Brüksel'e gelerek AB binalarının bulunduğu caddeleri trafiğe kapattı. Sis bombaları atan çiftçilerin polise hayvan gübresi sıkıp yumurta fırlatmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Çiftçiler Brüksel'i savaş alanına çevirdi! Polise gübre sıkıp sis bombaları attılar

Belçikalı çiftçiler tarım politikalarına karşı protesto amacıyla traktörleriyle üçüncü kez başkent Brüksel'e geldi. Çiftçiler, AB Tarım Bakanlarının toplandığı binanın yer aldığı Rue de la Loi Caddesini trafiğe kapattı. Polis barikatlarına saman ve hayvan gübresi püskürten çiftçiler, yumurta ve sis bombası fırlattı.

AW170907_07

ATEŞE VERDİLER

Schuman'da toplanan çiftçiler ise polis barikatlarının önünde ahşap paletleri ateşe verdi, polis tazyikli su sıktı.

AW170907_19
Bir grup çiftçi de Avrupa Parlamentosu (AP) önündeki Lüksemburg Meydanı'nı traktörleriyle ablukaya aldı.

AW170907_16
Çiftçiler, AB'nin tarım politikalarında değişiklik yapılmasını, MERCOSUR gibi serbest ticaret anlaşmalarına son verilmesini, daha adil fiyatlandırma politikası talep ediyor. (İHA)

AW170907_23Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB ve Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail ile iş birliği ve silah ticareti' iddialarına yanıt geldi! MSB ve Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail ile iş birliği ve silah ticareti' iddialarına yanıt geldi!
Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Orhan Şen'den uyarı geldi: 'Maske takmanız gerekebilir'Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Orhan Şen'den uyarı geldi: 'Maske takmanız gerekebilir'
6 yaşındaki Asel'in ölümüne neden olan sürücü hakkında karar verildi!6 yaşındaki Asel'in ölümüne neden olan sürücü hakkında karar verildi!
Anahtar Kelimeler:
Belçika
En Çok Okunan Haberler
İmamdan 9 yaşında çocuğa 11 yıl boyunca her hafta cinsel istismar!

İmamdan 9 yaşında çocuğa 11 yıl boyunca her hafta cinsel istismar!

Erbakan ilk kez sayı verdi: MHP'yi geçtik, sırada İYİ Parti var... Ardından sıradaki hedefini açıkladı

Erbakan ilk kez sayı verdi: MHP'yi geçtik, sırada İYİ Parti var... Ardından sıradaki hedefini açıkladı

Kocası için 'ayakta başka yatakta başka' dedi! Zahide Yetiş şoke oldu

Kocası için 'ayakta başka yatakta başka' dedi! Zahide Yetiş şoke oldu

MHK toplantısı görüntüleri Türk futbolunu sarstı! Erden Timur'dan açıklama: 'Telefon kayıtları, mesajlaşmalar incelensin'

MHK toplantısı görüntüleri Türk futbolunu sarstı! Erden Timur'dan açıklama: 'Telefon kayıtları, mesajlaşmalar incelensin'

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için hepsi arkasını döndü

Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için hepsi arkasını döndü

Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Orhan Şen'den uyarı geldi: 'Maske takmanız gerekebilir'

Türkiye'ye çöl tozu geliyor! Orhan Şen'den uyarı geldi: 'Maske takmanız gerekebilir'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.